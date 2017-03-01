350 markanın ürünleri İzmir Mobilya Fuarı'nda



Türkiye'nin en önemli mobilya markaları, Türkiye'nin en büyük fuar kompleksi Fuar İzmir'de vizyona çıktı. 5 Mart’a kadar açık kalacak MODEKO İzmir Mobilya Fuarı ’nda 350 markanın yeni dönem koleksiyonlarını görmek mümkün.

32 ülkeden alım heyetleri var

Türkiye'nin en kapsamlı mobilya ve dekorasyon fuarı MODEKO (İzmir Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyaları Fuarı), Fuar İzmir’de açıldı. Efor Fuarcılık tarafından bu yıl 28.’si düzenlenen fuarda, 350 markanın yeni dönem koleksiyonları yer alıyor. Türkiye ve dünya mobilya modasına yön veren MODEKO İzmir Mobilya Fuarı, 1-5 Mart tarihlerinde Fuar İzmir’de A ve B holleri olmak üzere toplam 40 bin metrekarelik alanda gerçekleşiyor.Fuarın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Dr. Sırrı Aydoğan, mobilyacılıkta usta çırak ilişkisine ve tasarımın önemine değinerek, “Günümüzde artık usta- çırak ilişkisi yok. Mobilya için el işlemeleri, elle yapılan tasarımlar çok önemli. O yüzden usta çırak ilişkisine de önem vermeliyiz. Dünyada büyük şirketleri batırabilirsiniz ama küçük esnafı batıramazsınız. Dünyada tasarım çok önemli. Bizlerin ince sanat anlayışı var. Ne yaparsanız yapın tasarımdan vazgeçmeyin. Usta ile çır ak ne kadar çalışırsa Türkiye o kadar kazanır” şeklinde konuştu. Bu yıl 28.’si düzenlenen fuarın önemine de değinen Aydoğan, fuarların aynı zamanda bir çalıştay olduğunu, bilenlerin bilmeyenlere yeni şeyler öğrettiğini söyledi.Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele, MODEKO Fuarı’nın her geçen gün yıl büyüdüğünü söyleyerek, katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.Törende İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkumbaralı ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da birer konuşma yaptı.Bu yıl ikinci kez Fuar İzmir'de düzenlenen MODEKO’da, 350 firmanın klasik ve modern mobilyalar, eskitme ve modüler mobilyalar, masa, sandalye, kanepe ve koltuklar, bebek ve genç odaları, yatak ve yatak setleri, ofis mobilyaları, mutfak mobilyası, bahçe mobilyaları, ev dekorasyonu ve aksesuarları ile aydınlatma ekipmanları gruplarındaki ürün ve hizmetleri sergileniyor. Fuar süresince 32 ülkeden yerli ve yabancı sektör profesyoneli İzmir'de ağırlanıyor.