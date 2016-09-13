Bilişim çağının teknolojik gelişmelerini halka yansıtmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içindeki tüm yolların 360 derece panoramik fotoğraflarını çekmeye başladı. Sistem sayesinde, özellikle acil durumlarda ambulans ve itfaiye gibi araçlara "en kısa yol analizi" yapma imkanı da sağlanacak.
Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında ihaleye çıkıldı ve ihaleyi kazanan firma tarafından iki adet tam donanımlı araç tahsis edildi. Şu ana kadar 7 bin kilometrenin üzerinde yol yapan araçlar, proje tamamlanana kadar 20 bin kilometrelik yolu tamamlayarak kentin 360 derecelik panoramik çekimini yapmış olacak.
Rögar yerlerini bile görebileceksiniz
Araçlar fotoğrafları, GPS ve IMU gibi özel ölçüm cihazları ile entegre çalışan metrik kameralarla topluyor. Özel sunucularda depolanan bu fotoğrafların “Google” ve “Yandex” gibi diğer servis sağlayıcıların yayınladığı fotoğraflardan farkı, üzerinden ölçüm yapılabilecek şekilde ölçekli fotoğraflara sahip olmaları.
Vatandaşlar proje tamamlanarak uygulamaya alındığında, sisteme yüklenen fotoğraflar üzerinden bina yüksekliği, yol genişliği, rögarların yerleri, yol çalışması olan sokaklar, yollardaki trafik levhaları, engelliler için hayata geçirilen sarı şeritlerin konumları gibi önemli bilgileri eşzamanlı olarak görebilecek. Uzunluk ve yükseklik gibi basit ölçümlerin sahaya çıkmadan yapılabilecek olması sayesinde, resmi kurumlar tarafından da daha hızlı hizmet verilebilecek. Sistem aynı zamanda hem tarihi ve kültürel mirasın kayıt altına alınacağı bir arşiv niteliği taşıyacak hem de İzmir'in görüntüsünün arşivlenmesine olanak tanıyarak kentteki değişimler izlenebilecek.
2017 yılı sonuna tamamlanması hedeflenen proje, http://www.izmir.bel.tr
resmi internet sitesinde yer alan iki boyutlu kent rehberi aracılığı ile tüm kamuya sunulacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!