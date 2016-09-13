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    • 360 derece İzmir çekimi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 bin kilometre yol aşarak kent sınırları içindeki tüm yolların 360 derecelik panoramik çekimini yapmaya başladı. Tüm sokaklardaki ev ve kaldırım gibi yapıların yükseklik ve genişliklerine kadar ölçülebildiği sistem, aynı zamanda en kısa yol analizi yapılmasına da olanak sağlayarak ambulans ve itfaiye araçlarına yol gösterecek

    13 Eylül 2016 Salı 12:53
    360 derece İzmir çekimi
    Bilişim çağının teknolojik gelişmelerini halka yansıtmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içindeki tüm yolların 360 derece panoramik fotoğraflarını çekmeye başladı. Sistem sayesinde, özellikle acil durumlarda ambulans ve itfaiye gibi araçlara "en kısa yol analizi" yapma imkanı da sağlanacak.

    Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında ihaleye çıkıldı ve ihaleyi kazanan firma tarafından iki adet tam donanımlı araç tahsis edildi. Şu ana kadar 7 bin kilometrenin üzerinde yol yapan araçlar, proje tamamlanana kadar 20 bin kilometrelik yolu tamamlayarak kentin 360 derecelik panoramik çekimini yapmış olacak.

     
    Rögar yerlerini bile görebileceksiniz

    Araçlar fotoğrafları, GPS ve IMU gibi özel ölçüm cihazları ile entegre çalışan metrik kameralarla topluyor. Özel sunucularda depolanan bu fotoğrafların “Google” ve “Yandex” gibi diğer servis sağlayıcıların yayınladığı fotoğraflardan farkı, üzerinden ölçüm yapılabilecek şekilde ölçekli fotoğraflara sahip olmaları.

    Vatandaşlar proje tamamlanarak uygulamaya alındığında, sisteme yüklenen fotoğraflar üzerinden bina yüksekliği, yol genişliği, rögarların yerleri, yol çalışması olan sokaklar, yollardaki trafik levhaları, engelliler için hayata geçirilen sarı şeritlerin konumları gibi önemli bilgileri eşzamanlı olarak görebilecek. Uzunluk ve yükseklik gibi basit ölçümlerin sahaya çıkmadan yapılabilecek olması sayesinde, resmi kurumlar tarafından da daha hızlı hizmet verilebilecek.  Sistem aynı zamanda hem tarihi ve kültürel mirasın kayıt altına alınacağı bir arşiv niteliği taşıyacak hem de İzmir'in görüntüsünün arşivlenmesine olanak tanıyarak kentteki değişimler izlenebilecek.

    2017 yılı sonuna tamamlanması hedeflenen proje, http://www.izmir.bel.tr resmi internet sitesinde yer alan iki boyutlu kent rehberi aracılığı ile tüm kamuya sunulacak.

    Anahtar Kelimeler: İzmir, Büyükşehir, Belediyesi, 20, Bin

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