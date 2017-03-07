39 yıldır engelli oğlu ile hayat mücadelesi veriyor

İzmir'in Buca İlçesinde 59 yaşındaki Hacer Demirtaş, doğumundan itibaren tek başına 39 yaşındaki engelli oğlu İsmail Ertan Kadör'e bakıyor. Demirtaş, epilepsi hastası oğlunun daha iyi görebilmesi ve yürüyebilmesi için yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Maddi yardımı istemediğini vurgulayan Demirtaş, "Tek istediğim oğlumun daha iyi görüp, daha rahat yürüyebilmesi" dedi

Buca'da yaşayan Hacer Demirtaş, epilepsi hastası olan oğlu İsmail Ertan Kadör'e tek başına bakıyor. 19 yaşında yaptığı evliliği, şiddet nedeniyle 6 ay süren Demirtaş, oğlu Ertan ile ayakta durmaya çalışıyor. Oğlunun sağlıklı doğduğunu belirten Demirtaş, "Oğlum doğduktan 5-6 saat sonra düştü. Başını çarptı. Hastaneye götürdük ancak beyni hasar gördüğü için epilepsi hastası oldu. Beli de sakatlandığı için yürümekte zorlanıyor" dedi.



"HEM ÇALIŞTIM, HEM OĞLUMA BAKTIM"



Bir süre akrabalarının yanında kaldığını belirten Demirtaş, "Annem ölmüştü. Köye üvey annemin yanına gittim, ancak engelli çocuğumla ne kadar yanlarında kalabilirdim ki. Dönemin İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'dan yardım istedim. Bana hemen iş verdiler. Belediyede ve Tansaş Genel Müdürlüğü'nde 24 yıl çalıştım. Yemek ve çay servisi yaptım. Allah razı olsun onların yardımıyla oğlum özel eğitime devam edebildi. Hem çalıştım hem oğluma baktım" dedi.



"10 YIL ÖNCE ÖLMEYİ DÜŞÜNDÜM"



Kendisinin de psikiyatrik tedavi gördüğünü belirten Demirtaş, şöyle konuştu:



"10 yıl kadar önce ölmeyi bile düşündüm. Ama 'oğlum yalnız kalır kimse bakamaz' diye dayandım. Bugünlere geldik çok şükür. Oğlumun mental motor bozukluğu dedikleri bir rahatsızlığı da var. Gözleri sürekli dönüyor. Daha yeni, bir göz doktoruna gittik. Çok yardımcı oldu. Bugüne kadar görmediği kadar net görüyor şu an. Daha önceki gözlükleri ayarlayamamışlar. Belinde de bebekliğinden kalma rahatsızlığı var. Yürürken zorlanıyor. Oğlumun bu rahatsızlıkları tedavi edilse gözüm arkada kalmaz. Ben para yardımı istemem. Emekli maaşım ve 3 ayda bir aldığımız engelli parası var. Bakım parası almıyoruz. Ama biz yetinebiliyoruz. Sadece Başbakanımdan oğlumun uzman doktorlara gösterilmesini istiyorum. Zeytin ekmek yemeye razıyım. Tek istediğim oğlumun daha iyi görüp, daha rahat yürüyebilmesi."



Annesiyle birlikte yaşan İsmail Ertan Kadör ise beli ağrıdığı için yürümekte zorlandığını bu konuda yardım beklediğini söyledi. Gözlükleri değiştirilince daha rahat görebildiğini söyleyen İsmail Ertan Kadör, ancak gözleri sürekli döndüğü için düştüğünü, bu konuda tedavi olmak istediğini belirtti.