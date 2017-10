3D yazıcıyla, '3 günde eviniz hazır'

3 boyutlu yazıcılarla el, ayak gibi uzuvların yanında kulak ya da burun gibi kıkırdaklar da üretilmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde köprü ve evde üretildi. 3 boyutlu yazıcıları 'geleceğin teknolojisi' olarak nitelendiren 3D programcısı Can Çevirgen, 'Rusya'da 3 günde 2+1 ev yapıldı. Bu evin hem maliyeti düşük hem de zamanı kısa' dedi



Dünyada 3 boyutlu yazıcılarla geçtiğimiz günlerde önemli ilklere imza atıldı. 3D teknolojisiyle Hollanda'da köprü, Rusya'da ise 2+1 ev yapıldı. Sanayi, inşaat, tıp ve medikal alanlarda bilineni değiştiren ve yoğunlukla kullanılmaya başlanan 3 boyutlu yazıcıları önceki haberlerimizde de geleceğin minik fabrikaları olarak duyurmuştuk. Ortaya konulan ürünlerle de bu çok net ortaya çıkmış durumda. Artık program yazmayı öğrenen ve makine sahibi olan bireyler evlerinde oturdukları yerde kişiye özel tasarımlar barındıran dekoratif süs eşyası üretip, satışını yapabiliyor. Yeni süreç zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırırken, üretim yoğunluklu yeni bir süreci de beraberinde getiriyor.'3D ile köprünün yanında şu anda ev bile yapıldı' diyen Elis Yapı 3D programcısı Can Çevirgen, '3D teknolojisiyle sadece hobi amaçlı ev için dekoratif süs eşyaları üretilmiyor. 3D ile özellikle tıbbi malzemeler yapılmaya çalışılıyor. Özellikle tıbbi alanda ise yeniliklere imza atılıyor. İnsanın kulağındaki kıkırdak eksikliği için 3D basım yapılıyor ve sonrasında da eksiklik olan yere konuluyor. Konulan yerin üzerinin de deri kaplanması sağlanıyor. Kas dokusu olmayan kulak, burun gibi organlarda eksik olan uzuvlar bu şekilde tamamlanabiliyor. Deriyle üstü kapanan ve 3D ile üretilen bu uzuv ise artık vücudun bir parçası oluyor' dedi.Sürekli tartışılan 'gelişen teknolojiyle birlikte çoğu mesleğin ölümü gerçekleşecek' sürecinin de bu noktada başladığını belirten Çevirgen, 'Ancak süreç içinde yeni meslekler de ortaya çıkacak. Daha az makine daha az insan gibi yeni bir süreç başlıyor. Ama insana ihtiyacın azalmasıyla vasıflı insana ihtiyaç artıyor. Bu üretilen ürünlerin montajı, servisi, yedek parçası da olacak. Bunların hepsi basımından dağıtımına yeni mesleklerin oluşmasını sağlayacak. Yani yeni sektör açılımı oluyor. Bu da insanın işi bitiyor algısını yansıtmıyor. İnsana her zaman ihtiyaç var' diye konuştu.3 boyutlu yazıcıların sanayi 4.0'ın da direkt içinde yer aldığına dikkat çeken Çevirgen, şöyle devam etti: 3D yazıcıları otomotiv sektöründe yedek parça üretiminde kullanılıyor. Eskiden yedek parça üretilip, kargo ile gönderilirken şu anda firmalar 3D yazıcıyla bu eksik parçayı üretip direkt araca takıyor. Bu yeni süreç firmaların depolama gibi hem alandan hem de zamandan tasarruf oluşturmalarını sağladı. Bunun yanı sıra bu makineler şu an için çok fazla yapay zekaya ihtiyaç duymuyor. İnsanın sayesinde süreç ilerliyor.'Bireyler, 3 boyutlu makineyi evine alıp, direkt ev eşyası üreterek satışına başlayabilir' diyen Çevirgen, 'Zaten çevremizde gördüğümüz objelerin çoğu şu anda 3 boyutlu yazıcılar tarafından yapılıyor. 10 yıl içinde ise tamamen yapılır hale gelecek. Yani evlerimiz, minik fabrikalara dönüşüyor. Zaten şu anda bireylerin farklı tasarımlar yapması için programı öğrenmeleri ve bunun yanında da 3 boyutlu makineye sahip olmaları gerekiyor. Dekoratif süs eşyaları ya da kişiye özel tasarım ürünleri de yapılıp satılıyor. Bir sektör konumuna gelmiş durumda' dedi.'Kalıp ihtiyacı olan sektörlerde de 3 boyutlu makineler ön plana çıkıyor' diyen Çevirgen, sözlerini şöyle sürdürdü: İnşaat sektöründe kullanmak üzere kalıp yapılabilir ve bu kalıplarla ev yapabilirsiniz. Bunu daha çok yatırımla daha büyük binaların yapımı olarak da düşünebilirsiniz. Sabun da beton da dökebilirsiniz. Sadece ne dökeceğinize karar vermeniz ve ona göre çalışmanız gerekiyor. 3 boyutlu makinelerle sadece sert ya da yumuşak plastikten oluşan parçalar da yapılmıyor. Avrupa'da ve dünyada bu makinelerin demir tozu ile ürün yapanları da var. Demir tozu ya da metal işleyerek basan 3 boyutlu makinelerle köprü, ev ya da istenilen her şey rahatlıkla yapılabilir. Örneğin; Rusya'da 3 günde 2+1 ev yapıldı. Bu evin hem maliyeti düşük hem de zamanı kısa sürdü. Düşünsenize 3 günde eviniz hazır.3 boyutlu tasarım yapmak isteyenlerin öncelikle program öğrenmesi gerektiğine dikkat çeken Çevirgen, 'Bu makineyi kullanmak için 3 saatlik bir eğitim yeterli. İnternette çok sayıda hazır program da var. Yeni başlayanlar ilk üretimleri için bu programları kullanabilir. Ancak tasarım yapmak isteyenlerin program eğitimi alması da gerekir. Başka türlü üretim yapamazlar. Yapılan tasarım ürünleri de gram üzerinden satılıyor. Bu her yerde böyle. Yaptığınız ürün kaç gram ise üzerine yapılış saatini de ekleyince fiyatı da ortaya çıkıyor. Ancak bu halde bile fiyatı elle yapılan tasarım ürünlerine oranla çok uygun. Örneğin, tasarım ürünü olan bir kalemliğin fiyatı 5-10 lira arasında değişiyor. Bu tasarımda bir kalemliği ise bu fiyata hiçbir yerden alamazsınız' ifadelerini kullandı.3 boyutlu makine fiyatları ise Çin malı makinelerin bin-bin 500 liradan başladığına dikkat çeken Çevirgen, sözlerini şöyle tamamladı: RİGİD3D, İzmir markasıdır. Bu makineyi demonte olarak alıp, kurulumunu kendi yapmak isteyen ve işi öğrenmek isteyenlere bin 500 liraya mal oluyor. Montajlı istenirse 2 bin lira oluyor. Bir üst modeli 3 bin liraya çıkıyor. Burada da mantık aynı. Özellik ve büyüklük arttıkça fiyat da artıyor. Burada gösterdiğimiz ürünler ise sadece hobi amaçlı ürünler için kullanılabilir. Ev ve köprü yapılan 3 boyutlu makineler ise farklıdır. Bu farkı kaçırmamalıyız.