4 aydır musluklarından su akmıyor!

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, nüfusun büyük bölümünün çiçekçilikle geçimini sağladığı Demircili Mahallesi'nde 4 aydır süren susuzluk, köylülerin tepkisine neden oldu. Su ihtiyaçlarını tankerden karşılayan mahalle sakinleri, sorunun acilen çözülmesi için yetkililere seslendi

Ödemiş ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki 1100 nüfuslu Demircili Köyü'nde yaşanan su kesintisi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Muhtar Ülkü Coşkun, köylülerin çoğunlukla çiçekçilikle uğraştığını ve sulama yaptıkları için su sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi. Demircili kadınların ellerine kovalarını alarak tankerden içme suyu temin edebildiğini anlatan Coşkun, "Çeşmelerimizden günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz su en son 4 ay önce aktı. Köyümüzde 4 sondaj kuyusundan biri çöktü, geriye 3 sondaj kuyusu kaldı. Bu 4 kuyunun ikisi Büyükşehir Yasası'ndan önce yapılmış, ikisi de İZSU tarafından yapılmıştı. Çiçek ve sera üretiminin yanısıra köyümüzde hayvancılık da yaygın olarak yapılıyor. Bu sondajlar bize yeterli gelmiyor. Biz 4 yıldır susuzluk yaşıyoruz. Her yaz çeşmelerden su akmadığı için çamaşırlar yıkanmıyor, tuvaletlerde sorun yaşanıyor. İçme suyunu tankerden temin ediyoruz. Tüm çabalara rağmen sorun çözülmedi. Yeter artık bu soruna bir çözüm gelsin. Yoksa köyümüzü mü terk edelim?" diye konuştu.



HER YAZ AYNI SORUN



Köylülerden Nezahat Sezgin, her yaz salça yapmak istediklerini ancak susuzluğun buna engel olduğunu söyleyerek, "4 aydır suyumuz akmıyor. İkinci kata hiç su çıkmıyor, zeminde ise çok cılız akıyor. Ancak hiçbir ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Su yetmediği için çamaşır makinelerimiz bozuluyor. Bir makinenin değeri bin 500 lira" dedi. 30 yıldır aynı köyde yaşadığını ve her yaz aynı sorunu yaşadıklarını anlatan Necla Ketenoğlu ise birkaç ay süresince dışarıdan kovalarla su getirmek zorunda olduklarını söyledi. Banyo ihtiyaçlarını bile taşıma suyla karşıladıklarını dile getiren Ketenoğlu, "Bu böyle dayanılmaz bir durum. Ödemiş'in merkezinde su var, bizim burada su neden yok. Kaç tane pompa var. Arazi sulanırken köy susuz kalıyor" dedi.



Köylüler daha sonra topluca İZSU tesislerine ve Kaymakam Celil Ateşoğlu'na giderek sorunun çözülmesini istedi.