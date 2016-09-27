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    • 4 belediye başkanı 250 bisikletli tarihe yolculuk etti

    UNESCO Dünya Mirası Yolunda organizasyonu için bir araya gelen 250 amatör bisiklet sporcusu, Selçuk'taki Efes Antik Şehri'nden Bergama Akropol'e kadar olan 184 kilometrelik mesafeyi pedal çevirerek aşmak için yola çıktı. Dünya Mirası Listesi'nde yer alan iki ilçeyi bisikletle birbirine bağlayan etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı

    24 Eylül 2016 Cumartesi 13:47
    4 belediye başkanı 250 bisikletli tarihe yolculuk etti
    İzmir, 'UNESCO Dünya Mirası Yolunda' organizasyonu çerçevesinde önemli bir etkinliğe sahne oldu. 250 amatör bisikletçi Efes'ten Bergama'ya kadar olan 184 kilometrelik güzergahı, pedal çevirerek geçmek üzere Meryem Ana'dan yola çıktı. Bergama ve Selçuk belediyelerinin işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı da (İZKA) destek verdi. 'UNESCO Dünya Mirası Yolunda' organizasyonunun startı Selçuk'ta Meryem Ana heykeli önünde verildi. Turun ilk kilometrelerinde bisikletçilere CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra, CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, AK Parti'li Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ve CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da eşlik etti.

    BİSİKLETÇİLERE TEŞEKKÜR

    UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes ve Akrapol arasındaki yolu bisikletlerle aşmak üzere düzenlenen tur öncesi katılımcılara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bisiklet derneklerinin kent adına çok önemli hizmetler yaptığını söyledi. İzmir'de bisiklet kiralama projesi olan Bisim'in ortaya çıkması, Yarımada projesinde güzergahların belirlenmesi ve İzmir'in Avrupa Bisiklet Ağı'na dahil edilmesi çabalarında bisiklet derneklerinin büyük katkılarının olduğunu ifade eden Başkan Kocaoğlu, teşekkür etti.

    Bisiklet dostlarının iki dünya mirası kent arasında düzenlenen tura katımlarından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kocaoğlu, "Biz dünya mirası üzerindeyiz. Böyle bir zenginlik üzerinde, 8500 yıldır güzel insanlarımızla aydın insanlarımızla yaşadığımız bu kentte turizm sektöründen hak ettiğimiz payı alamadığımız bir noktadayız. Hep birlikte İzmir'i tanıtıp turizmde hak etiğimiz yere getirmek istiyoruz. Bu çabalarımızdan biri de bugünkü etkinlik. Önümüzdeki yıllarda UNESCO Dünya Mirası listesine kentimizin başka değerlerinin de katılmasını diliyorum" diye konuştu.

    ÜÇ İLÇE EL ELE

    Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise İzmir'e ve İzmir'in ruhuna yakışan bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, "Belki de bu organizasyon önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek Türkiye'nin bütün dünya miraslarını dolaşacak bir etkinlik haline gelecek" dedi.

    Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı da, bu etkinliğin gerçekleştirilmesi fikrini ortaya atan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e teşekkür etti. İzmir'in UNESCO Dünya Mirası listesinde iki ilçesi bulunduğunu vurgulayan Bakıcı, düşüncelerini "Foça, Ödemiş, Agora ve Kadifekale başta olmak üzere birçok değerimizin bu liste içinde yer alacağına inanıyorum. Özgürlüğe pedal basma olarak ifade edebileceğimiz bu etkirliğin Meryem Ana'nın eteklerinden start almasının da ayrı bir önemi var" sözleriyle dile getirdi.

    Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise "Bu organizasyona katıldığımız için çok mutluyuz. Dünyanın daha yaşanılır bir hal alması için karbon salınımının azaltılması adına bu tür organizasyonlar çok önemli. Türkiye'nin ilk aktif şehri Karşıyaka'yı bu organizasyona ortak ettikleri için çok mutluyuz. Bizlere kesintisiz bisiklet yolunu sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanıma ise Karşıyakalılar ve tüm bisikletçiler adına teşekkür ediyorum" dedi.

    Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı da emeği geçen herkese teşekkür etti.
    Anahtar Kelimeler: Bisiklet, Selçuk Bisiklet, Tarih Bisiklet

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