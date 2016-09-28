28 Eylül 2016 Çarşamba
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    • 4 dil öğrendi hayatı değişti

    İzmir'in Menderes İlçesi'nde ilkokul mezunu Servet Çandır, çiftçilik ve hayvancılık yaparak kazandığı parayla 4 yabancı dil öğrendi. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan 42 yaşındaki Çandır, bir yandan rehberlik yaparken, diğer yandan 5 yıldızlı otellerin de en popüler animatörü oldu

    28 Eylül 2016 Çarşamba 09:42
    4 dil öğrendi hayatı değişti
    Menderes'in Özdere Mahallesi'nde ilkokulu bitirdikten sonra okula devam etmeyen Servet Çandır, 7 çocuklu bir ailenin oğlu olarak aile mesleği olan balıkçılık, çiftçilik ve hayvancılık yapmaya başladı. Yabancı dil öğrenmeyi kafasına koyan Çandır, genç yaşında İngilizce kursuna gitti. Özdere'ye gelen Alman bir turist ile tanıştığını ve onun desteğiyle Almanya'ya gittiğini anlatan Servet Çandır, "Burada Almanca'yı iyi seviyede öğrendiğim gibi İngilizce'yi de ciddi olarak ilerlettim. 22 yaşında gittiğim Almanya'da 3 yıl kaldıktan sonra memleketime döndüm" dedi.

    AİLE MESLEĞİNİ RUS EŞİYLE SÜRDÜRÜYOR

    Türkiye'ye döndükten sonra öğrendiği yabancı dillerin de katkısıyla turizm sektörüne adım attığını ve otellerde animatör olarak çalıştığını söyleyen Servet Çandır, bir yandan da turist rehberliği yapmaya başladı. Rehberlik yaptığı sırada 2009 yılında Rus vatandaşı 45 yaşındaki Olga Çandır ile yaşamını birleştiren Servet Çandır, "Eşimin yardımıyla Rusça'yı da öğrendim. Sonra yine kendi çabalarımla Fransızca'yı iyi seviyede öğrendim. İtalyan ve İspanyol turistlerle de çok ileri seviyede olmasa da anlaşabiliyorum" diye konuştu.

    Su sporlarına olan ilgisiyle de bilinen Çandır özellikle su kayağında parmakla gösterildiğini söyledi. Rus eşi ve 5 yaşındaki kızı Milana Çandır ile birlikte oturduğu köyünde, tarım ve hayvancılık yapmayı sürdürdüğünü söyleyen Çandır, "Halen 100'e yakın küçükbaş hayvanım var ve kurban bayramlarında hayvan satıyorum. Bir yandan da zeytin topluyorum" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Menderes, Servet çandır

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