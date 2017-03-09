4 ilçede 10 bin öğrenciye göz taraması

İzmir'de 11 bin ilköğretim öğrencisine göz taraması yapılması öngörülen protokolün ilk taraması, Gaziemir Anafartalar İlkokulu’nda gerçekleştirildi

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odası (İTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı arasında ilkokul çağındaki çocuklarda göz taraması yapılmasına ilişkin imzalanan protokolle planlanan uygulama Gaziemir Anafartalar İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen törenle başladı. Projenin açılış toplantısına İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan ve İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kırlangıç katıldı.



Göz Taraması töreninde konuşan Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Ekrem Demirtaş, çocuğun başarısının okuduğunu görmesinden geçtiğini belirterek, ailelerin çocuklarının yaşadığı göz bozukluklarını zaman zaman fark edemediğini söyledi. Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak 3’üncü kez göz taraması gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Demirtaş, “Bugünkü göz taramamız da çocuklara yönelik ilk projemiz değil. “Sağlıklı Gözler, Başarılı Nesillerö Kampanyası ile 12 bin öğrencimize, "İzmirim Kredi Kartı" projemiz ile de 100 bin İzmirli ilköğretim öğrencisine göz taraması yapılmıştı" dedi.



Çocukların umutsuzca en öne oturup tahtayı görmeye çalıştıklarını söyleyen Demirtaş, "Göremeyince konuları da anlamıyorlar, başarısız oluyorlardı. Gözlerini tedavi ettirdiğimiz pek çok öğrenci derslerinde de daha başarılı oldular. Göz taramasını 3’üncü defa başlatıyoruz. Projemiz ile de 11 bin öğrencimizin göz taramasını yapacağız. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve sağlık hizmetlerinin erişiminde zorluk yaşayan ailelerin yaşadığı ilçeleri seçtik. Başta göz tembelliği olmak üzere göz hastalıkları sık konuşulan ama geç fark edilen hastalıklar. Göz taramalarımız ile görme kusurlarını erken yaşta tespit ederek, gerekli tedavileri almalarını sağlayacağız. İhtiyacı olan çocuklarımıza gözlüklerini temin edeceğiz. Taramaya katılan öğrencilerimize ayrıca kalem kutuları da hediye ediyoruz" dedi.



İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kırlangıç da, “Daha iyi görüyorum, daha iyi anlıyorum sloganıyla ilk göz taramasının startını Anafartalar İlköğretim Okulu’ndan verdik. Konak, Gaziemir, Narlıdere ve Karabağlar ilçelerinde 30 ilköğretim okulundan yaklaşık 11 bin öğrenciye göz taraması gerçekleştireceğiz. Göz hastalığı olanların tanısını koyarak tedavilerini sağlayacağız" diye konuştu.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürü İlker Eraslan da müdürlük olarak eğitimin, hayatın içerisindeki her alanına dokunmayı, tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olmayı önemsediklerini belirterek, "Bugün de gerek akademik anlamda gerekse sosyo-kültürel anlamda önemli olan bir hususta birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 4 ilçemizdeki 30 ilkokulumuzda eğitim gören 10 bin 317 öğrencimizin taraması yapılacak. Erken yaşta teşhis ve tedavisi önemli olan bir gurup olarak seçtik. Bu uygulamanın hem akademik başarısında hem de sağlık sorunlarının giderilmesi konusunda önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: