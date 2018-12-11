4 kez kalbi durdu, taburcu olunca böyle teşekkür etti

İzmir'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı kalarak 140 gün boyunca yaşam mücadelesi veren 82 yaşındaki Ümit Türesin, azminin yanı sıra doktor ve hemşirelerin çabaları sayesinde yaşama tutundu. Dört defa duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Türesin, boğazında nefes alması için yerleştirilen tüp nedeniyle konuşamadığı için ona gözü gibi bakan doktoru ve hemşirelerine öpücük atarak teşekkür etti

İlk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Türesin, yoğun bakıma alınması gerekince 112 ambulansıyla özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınıp, solunum cihazına bağlanan Türesin ile Dahiliye Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ ve yoğun bakım servisi hemşireleri ilgilendi. Enfeksiyon kapmasını önlemek amacıyla yoğun bakımda özel bir odaya alınan Ümit Türesin, burada 140 günlük hayat mücadelesinde zorlu anlar yaşadı.

DÖRT KEZ KALBİ DURDU

Kalbi dört defa duran Ümit Türesin, doktor ve hemşirelerin yaptığı kalp masajıyla her seferinde hayata döndürüldü. Konuşamadığı için sağlık çalışanlarıyla gözleriyle, gülümsemesiyle anlaşan Türesin, 140 günün sonunda yoğun bakımdan çıkartılıp, servise alındı, ardından da taburcu edildi. Servise çıkmadan önce Dr. Hayretdağ ve yoğun bakım servisi hemşireleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Ümit Türesin, kendisini hayata döndüren doktor ve hemşirelere öpücük atarak teşekkür etti.

EV TİPİ SOLUNUM CİHAZIYLA YAŞAYACAK

Ümit Türesin'in gönüllerinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Dr. Hayretdağ, "Hastamızı yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak takip ettik. Birkaç defa kalbi durdu. Kardiyak masaj ile kalbini tekrar çalıştırdık. Kalp masajı ve solunum cihazı desteği ile 140 gün süren yoğun bakım hizmet tedavimiz bitti. Hastamızı hastanemizden taburcu ettik. Hastamız ev tipi solunum cihazıyla taburcu ediyoruz" diye konuştu.