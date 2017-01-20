4 kişiyi öldürdükten sonra, eşine telefon almış!

İzmir'in Buca İlçesi'nde, Hüseyin Tiryaki'yi yol kenarında tabancayla vuran, 3 aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ı evlerinde bıçaklayıp öldüren, ardından intihar eden Hakan Kılıç'ın, cinayet sonrasında günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı. Cinayetleren sonra eşiyle hiçbir şey olmamış gibi cep telefonu satın alan, bu anları kameralarca tespit edilen Hakan Kılıç'ın, ayrıca bir arkadaşını da arayıp olayı haber verdiği, çok üzgün olduğunu söylediği; ticari ilişkilerden dolayı bunun yaşanmış olabileceğini anlattığına dair ses kaydı bulundu

Buca'da telefon satışı yapan Hüseyin Tiryaki'nin cesedi, geçen salı günü sabah saatlerinde, Kaynaklar'da yol kenarında bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla vuralarak öldürüldüğü belirlenen Tiryaki'nin ailesine ulaşamayan akrabaları, aynı gün öğle saatlerinde Menderes Caddesi 371 numaradaki eve girdiklerinde, Hüseyin Tiryaki'nin (27) üç ay önce evlendiği üç aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki (23), annesi Aysel Aslan (47) ile üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın (20) bıçaklanıp öldürülmüş cesetlerini buldu.



Çevredeki işyerlerinin kameraları inceleyen polis, sabah saatlerinde Hüseyin Tiryaki'nin evlerinin yakınında kendisini ilaç dağıtımı için çağıran eski patronu, eczanesi bulunan Hakan Kılıç (35) ile görüldüğünü saptadı. Akşam saatlerinde, katil zanlısı olarak aranan Hakan Kılıç'ın Yeşilyurt semtindeki evine gidildiğinde, tabancayla intihar ettiği anlaşıldı. Hakan Kılıç'ın, emekli öğretmen olan babası Murtaza Kılıç'ın, öldürdüğü Aysel Aslan'la evlenmesine karşı çıktığı, onlar için çok para harcadığı için cinayetleri işlediği tespit edildi. Olayın kurbanları Hüseyin Tiryaki ile annesi Aysel Aslan ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şahyar Mahallesi'nde, Fadime Tiryaki de Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün toprağa verildi.



CEP TELEFONU SATIN ALMIŞ



Bu arada katil Hakan Kılıç ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hakan Kılıç'ın cinayetten sonra hiçbir şey olmamış gibi eşi İ.K.'yı yanına çağırdığı, Üçyol semtindeki bir telefoncuya gittiği saptandı. Kılıç'ın burada kırık olan telefonunu tamir için verdiği, yerine de yeni bir telefon satın aldığı öğrenildi. Hakan Kılıç'ın eşiyle telefoncuda bulunduğu bu anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Hakan Kılıç'ın yine olaydan sonra bir arkadaşını cep telefonundan aradığı ve ona Buca'da yaşanan olayı haber verdiğine ait ses kaydı da sosyal medyada yayınlandı. Hakan Kılıç'ın ses kaydında, cinayetten dolayı çok üzgün olduğunu anlattığı, kendisinin de bilgisine başvurulduğunu söylediği, olayın nedeni olarak ise Hüseyin Tiryaki'nin ticari ilişkilerini gösterdiği tespit edildi.



"HÜSEYİN İLE AYSEL'E YAZIK OLMADI"



Olaydan sonra polis, eşi İ.K. ile baba Murtaza Kılıç'ın bilgisine başvurdu. İ.K., eşinin kaza sırasında aracı kullandığı için annesinin ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu söyledi. İ.K., bundan dolayı da psikolojik ilaçlar kullanan eşinin, babasının evlenmesine karşı olduğu bilgisini de polislere verdi.



İ.K.'nın polise verdiği ifade ilginç bir gerçeği daha ortaya çıkardı. İ.K.'nin ifadesinde, eşiyle konuşurken ölenler için 'yazık oldu' dediğini, kocasının ise kendisine, "Hüseyin ile Aysel'e yazık olmadı. Fadime ile Behiye'ye yazık oldu" dediğini öğrenildi. Bu ifadeden Hakan Kılıç'ın aslında, Hüseyin Tiryaki ile annesi Aysel Aslan'ı öldürmeyi planladığı, ancak cinayete tanık oldukları için onun eşi 3 aylık hamile olan Fadime Tiryaki ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ı da öldürdüğü anlaşıldı.



"BEN KARŞI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"



Hakan Kılıç ile ilişkilerinin çok iyi olmadığı öğrenilen baba Murtaza Kılıç'ın ise, oğlunun evliliğine karşı çıktığına dair bir konuşmasının olmadığını, bunu bilmediğini söylediği ifade edildi.



Hakan Kılıç'ın ayrıca, intiharından önce eşini, amcasını ve yanında çalışan elemanını arayıp, olayı anlatmasa da helallik istediği saptandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce baba Murtaza Kılıç ve İ.K.'nın dışında iki kişinin daha bilgisine başvurulduğu öğrenildi.