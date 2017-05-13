4 ve 6 yaşındaki iki kızını dövdü, tutuklandı

İzmir'in Foça İlçesi'nde, kızlarını dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Azeri uyruklu 28 yaşındaki Vusala N., sevk edildiği adliyede tutuklandı

Yenibağarası Mahallesi'nde ikinci evliliğini yaptığı Türk eşinden ve ilk evliliğinden olan iki kızıyla birlikte yaşayan Vusala N.'nin çocuklarını dövdüğü şikayeti üzerine jandarma harekete geçti. Dün Vusala N. ve eşi gözaltına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde izler bulunan 4 ve 6 yaşlarındaki kız çocuklarının dövüldüğü, yapılan muayenede anlaşıldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Vusala N., 'Alt soya ve kendisini ruh ve beden bakımından savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Üvey baba ise suçunun olmadığı anlaşılıp, serbest bırakıldı.



Annelerinin şiddet uyguladığı 2 kız, İzmir Karşıyaka Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'na teslim edildi.