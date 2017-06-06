4 yaşındaki çocuğa cinsel tacize 15 yıl hapis istemi

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi A.A.'nın önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı B.N.M.'ye, cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Halil M.'nin yargılandığı davada mütalaa veren savcı, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi

Bir plastik fabrikasında çalışan işçi Halil M., iki yıl önce Uşak'ta tanıştığı 3 çocuk annesi A.A. ile İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladı. Bu birlikteliklerinden 2.5 aylık bir kızları da dünyaya geldi. İddiaya göre A.A.'nın önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı B.N.M., komşuları olan N.Ç.'ye üvey babasının banyoda kendisini yıkayıp, bataniyenin altına sokup vücuduna ellediğini söyledi. N.Ç. de bu durumu telefonla polise bildirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Halil M., suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevkedilen Halil M., adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Sedat Özgün, sanık Halil M. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Küçük kız devlet koruması altına alındı. Sanık Halil M., görülen ilk celsede tutuklanırken küçük kızın annesi sanıktan şikayetçi olmadı.



SAVCI 15 YIL İSTEDİ

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü celsesine tutuklu sanık Halil M., birlikte yaşadığı A.A., sanık avukatı, mağdur küçük kızın avukatı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğur, geçen celsede verdiği mütalaayı kısmen tekrar ettiğini belirtti. Sanığın vasi, eğitici, üvey baba gibi sıfatı bulunmadığından, eyleminden dolayı 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Sanık avukatı ise, dosyada tanık olarak dinlenen N.Ç. ile küçük kızın annesi A.A. arasında para isteme meselesinden dolayı anlaşmazlık olduğunu öne sürdü. Bu nedenle tanık N.Ç'nin küçük kızı yönlendirerek sanık aleyhine ifade vermesini sağladığını düşündüklerini belirterek, çocuğun mahkeme tarafından yeniden dinlenmesini talep etti. Savcının mütaalasını da kabul etmediklerini belirtti.4 yaşındaki B.N.M.'nin avukatı ise, olaydan sonra çocuğun hemen ifade verdiğini, ifadesi ile ilgili video kayıtlarının mevcut olduğunu, gerekirse bunların izleneceğini söyledi. Yeniden dinlenmesinin ifadeyi değiştirmeye yönelik olabileceğini savunarak, bu talebin reddedilmesini istedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, savunma yapmaları için süre verilmesine karar verdi. Duruşma karar verilmek üzere 3 Temmuz'a erteledi.