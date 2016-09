Ayça Dalçam-3 yıldır koşu sporuyla uğraştıklarını belirten Alp Avni Yelkenbiçer, bu maratona da antrenörlerinin programı dahilinde hazırlandıklarını söyledi. 16 haftalık bir program hazırladıklarını belirten Yelkenbiçer, 'Dağlık alan, hıza yönelik ve interval olmak üzere programızı uyguladık. Son 3 haftayı da dinlenme ve yarışa hazırlanma dönemi olarak geçiriyoruz' dedi.



Daha önce birçok yarı maraton koştuklarını, Belgrad Maratonu'na da katılarak maraton tecrübesi edindiklerini belirten Yelkenbiçer, 'Hazırlıklarımız tamam. 16 haftalık programın sonunda Berlin Maratonu'nu iyi bir derece ile bitireceğimize inanıyorum' dedi.



Destekler başladı



Öğrencilere burs sağlamanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Yelkenbiçer, 'Koştuğumuz mesafe kadar bir rakamı burs olarak toplamayı hedefliyoruz. BALEV ile birlikte bu kampanyanın tanıtımını maratondan bir ay önce başlattık. Bugüne kadar 13 bin TL topladık. Birçok takipçimizin bu işi bitirmemizi beklediğini biliyorum. Oraya gidip maratonu koştuğumuzda bize olan inanç çok daha artacak ve destekler de büyüyecek. Maratonu koşacağız ve hedeflediğimiz bursu elde edeceğiz' diye konuştu.



BALEV Burs Kulübü



Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV) Burs Kulübü, orta veya yüksek öğrenimini sürdürmekte olan, gereksinim sahibi ve bu yönetmelikte belirtilen özelliklere sahip öğrenciler arasından seçilecek olanlara karşılıksız burs vererek, öğrenimlerini başarı ile tamamlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Burs verilecek öğrencilerde aranan özellikler ise şu şekilde:

-Öğrencinin maddi desteğe gereksinim durumu esas alınmaktadır. Başarı ikinci planda düşünülecektir.

-Öğrenciler arasında cinsiyet, yaş, ırk, din gibi farklılıklar göz önüne alınmaz.

-Burslar karşılıksızdır. Mecburi hizmet veya geri ödeme söz konusu değildir. Sadece şu madde burs almaya hak kazananlara hatırlatılır: Öğrenimleri sırasında BALEV Burslarından yararlanan her öğrenci, ileride belli bir gelir düzeyine ulaştığında kendisi de BALEV aracılığı ile, maddi gereksinim duyan bir kardeşinin yetişmesine katkıda bulunmayı bir vicdan borcu olarak kabul etmelidir.

-Temin edilen burslar, öğrencinin veya velisinin bir bankaya açtıracağı hesaba aylık olarak yatırılır.

-Eğitim bursu verilen öğrencilere, gerektiğinde Burs Klübü Yönetiminin kararıyla giyim, kitap ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ek yardımlarda bulunulabilir.

-Burs verilecek öğrencinin Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunu olması, seçimde tercih sebebidir.

-Bir başka kurumdan burs almıyor olması ya da çok küçük bir miktarda burs alıyor olması gereklidir.

-Ekonomik desteğe gereksinim duyduğunu belgelerle veya referanslarla kanıtlaması gereklidir.

-İyi ahlaklı, dürüst ve çalışkan olması, disiplin cezası veya kanuni bir ceza almamış olmasıve sürekli bir başarısızlık içinde olmaması gerekir.

-Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine BALEV Bursu bağlanmaz.

-Her öğretim yılı başında, Burs Klübü'nce ilan edilen süreler içinde ve BALEV Bürosu'ndan temin edilecek olan Burs Başvuru Formlarının doldurulması yoluyla yapılacak olan burs başvuruları, kabul edilerek değerlendirilir. Yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları bağlanır. Ancak kaza, ölüm, afet, vb. nedenler ile dayanaksız kalmış yoksul ve muhtaç öğrencilere süreye bakılmaksızın ivedilikle burs bağlanılmaya çalışılır.



Havuz oluşturuluyor



Burs komitesi her öğrenim yılı başında gereksinim sahibi öğrenci miktarını belirledikten sonra, öncelikle Bornova Anadolu Lisesi (BAL) mezunlarından veya diğer kişilerden yardım isteyerek en az birer öğrenci okutmalarını talep ediyorr. Daha sonra burs verenler ile alanları eşleştirerek burs verenlerden aldığı bağışları bursa hak kazanmış öğrencilerin banka hesap numaralarına yatırıyor ayrıca, bir öğrenci okutamayan ancak bağışta bulunmak isteyen kişilerin bağışlarını da bir havuzda toplayarak, bu kaynak sayesinde bir veya birkaç öğrenciye burs olanağı yaratılıyor. Öğrencilere verilecek olan burs miktarı her yıl öğrenim yılı başında Burs Kulübü'nce BALEV Yönetim Kurulu'na tavsiye ediliyor ve BALEV Yönetim Kurulu'nca belirleniyor. Öğrencilere, öğrenim yılının başlamasından sonra,10 ay süre ile, belirlenen miktarlarda burs veriliyor.



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.