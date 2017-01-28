45 kaçak araç, gümrüğe takıldı

İzmir Gümrük Muhafaza ekipleri, geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, aralarında lüks otomobillerinde bulunduğu 45 araca el koydu

Alınan bilgiye göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, turistik amaçla yurt dışında ikamet eden kişilerin yurda soktuğu araçların, kullanma yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıldığını tespit etti.



Ekipler, ülkede yasal olmayan ticaretin önüne geçmek için İzmir, Aydın, Denizli ve Afyonkarahisar'da denetimler yaptı.



Denetimlerde, aralarında lüks otomobillerinde bulunduğu piyasa değeri yaklaşık 6,5 milyon tutan 45 kaçak araca el konuldu.



El konulan araçları kullanan 103 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre işlem yapılarak suç duyurusunda bulunuldu.



Gürcistan ve Bulgaristan plakalı



Türkiye'ye sokulmak üzere getirilen araçların çoğunun Kapıkule ve Sarp sınır kapısından giriş yaptığı tespit edildi.



El konulan araçların çoğunluğunun Bulgaristan ve Gürcistan plakalı takılı olduğu ve çoğunluğunu son model lüks otomobil ile ciplerin oluşturduğu belirlendi