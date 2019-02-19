47 kaçak göçmen yakalandı

Azmak Koyu açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

47 kaçak göçmen yakalandı
19 Şubat 2019 Salı 11:55

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 07.30 sıralarında, Çeşme'nin Azmak Koyu açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçağın yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, botu tespit edip durdurdu. Yapılan kontrolde 14'ü Suriye, 12'si Kongo, 9'u Filistin, 5'i Yemen, 4'ü İran, 2'si Güney Afrika ve 1'i Angola uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmen yakalandı. 28'si erkek, 8'i kadın ve 11'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler; #izmir #kaçak göçmen #azmak Koyu
Önceki Haber
Öldürmek istesem domuz kurşunu kullanırdım
Sonraki Haber
Aranan 569 kişi yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.