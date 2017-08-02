490 minik kursiyer yeteneklerini sergiledi

Konak Belediyesi'nin Temmuz başında açtığı ücretsiz yaz okullarının ilk dönemi sona erdi. Dört hafta süren eğitimlere katılan 7-14 yaş aralığındaki 490 öğrenci düzenlenen gösterilerle yaz okuluna eğlenerek veda etti

Kursların verildiği merkezlerde yapılan kutlamalarda öğrenciler hem edindikleri yetenekleri sergileme fırsatı buldu hem de arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı. 1 Ağustos'ta başlayan ikinci dönem öncesi gerçekleştirilen kapanış etkinliklerinde çocuklarını yalnız bırakmayan anne ve babalar da eğlenceye ortak oldu.

Düzenlenen gösterilerde sahneye çıkan minikler sergiledikleri birbirinden renkli göster ile büyük beğeni topladı. Ritim, dans, drama ve yoga performanslarıyla göz dolduran 490 yaz okulu kursiyeri aldıkları eğitimleri boşa çıkarmayarak, yeteneklerini kanıtladı. Gösterilerin yanı sıra açılan sergiler de büyük ilgi gördü. Hayal güçlerini boya ve fırçalarla tuvale aktaran Konaklı çocuklar gelecek için umut verdi.



İkinci dönem başladı



Konak Belediyesi'nin büyük ilgi gören yaz okulları hiç ara vermeden ikinci dönem eğitimlerine de başladı. 31 Ağustos'a kadar devam edecek ikinci dönem kurslarına yine 7-14 yaş arası çocuklar katılıyor. Eğitimler ilk dönem olduğu gibi yine Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Dario Moreno Sanat Merkezi, İsmet Paşa Semt Merkezi, Zeytinlik Semt Merkezi ve 1'nci Kadriye Rehberlik ve Dayanışma Merkezi'nde veriliyor.



Anne ve babalara da eğitim



Konak Belediyesi'nin açtığı ücretsiz yaz okullarına katılan çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde yoga, eğlenceli matematik, eğlenceli İngilizce, ritim, dans, kısa film, düşünce ve drama eğitimleri konusunda dersler alıyor. Sabah ve öğlen olmak üzere iki grupta düzenlenen yaz okullarda öğrencilerin yanı sıra uzman psikologlar tarafından velilere de eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde anne ve babalara çocuklarının yaşadığı ya da yaşayabileceği sorunlar, çözüm yolları, çocuk hakları, eğitimleri ve sağlıklı ve sağlıklı iletişim kurma yöntemleri konularında eğitici bilgiler aktarılıyor.