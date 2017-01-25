5 ay önce cezaevinden çıktı. Yeğenini öldürdü, intihar etti

İzmir Çiğli'de cezaevinden 5 ay önce tahliye olan kişi, yeğenini öldürdü intihar etti

Alınan bilgiye göre Çiğli'de 35 yaşındaki Turan Sert, bir ev kiraladı. Sert, yeğeni 23 yaşındaki Şeyma Soyuipek ile birlikte eve gitti. Sert'in önce yeğeni Soyuipek'i vurup sonra da intihar ettiği öğrenildi.



Cinayet suçuyla cezaevinde yatan Turan Sert, 5 ay önce tahliye oldu. Sert tahliye olduktan sonra bir kafede kasiyerlik yapmaya başladı. Sert, yeğeni Soyuipek ile birlikte dün sabah saatlerinde Çiğli Egekent'te bir ev kiraladı. Ev sahibi kontratı imzalatmak için daireye geldi. Kapıyı çalan ev sahibi, kapının açılmaması üzerine kendi anahtarını kullandı. Ancak ev sahibi kapıyı açamadı. Bunun üzerine ev sahibi durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapısı açılan eve girince evin salonunda iki cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede Sert'in önce yeğenini göğsünden vurduğu sonra da aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği anlaşıldı. Sert ve Soyuipek'in cenazeleri otopsi yapılmasi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayı duyan yakınları ise sinir krizi geçirdi.



Sert'in yeğeniyle birlikte neden ev kiraladığı ise bilinmiyor. Aynı zamanda Soyuipek'in babasının Sert olan soyisimini de bir süre önce değiştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.