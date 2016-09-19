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    • 5 gündür kayıp adam ölü bulundu

    İzmir'in Tire İlçesi'nde, kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Veli Köprülü boş bir arazi de ölü bulundu

    19 Eylül 2016 Pazartesi 09:29
    5 gündür kayıp adam ölü bulundu
    Olay, dün öğle saatlerinde Tire Yeni Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bölgede odun toplayan Ali Yılmaz, yerde hareketsiz yatan bir erkek görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yerde yatanın öldüğünü belirledi. Polis yaptığı araştırma da ise ölenin kendisinden 5 gündür haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Veli Köprülü olduğu ortaya çıktı. Köprülü'nün cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Köprülü'nün cesedinin bulunduğu yerde, sigarası, çakmağı, kıyafetleri, kimliği, yüzde 41 engelli olduğunu gösteren engelli kartı ve 20 lira para bulundu.

    Köprülü'nün cesedini bulan Ali Yılmaz civarda odun toplarken cesedi gördüğünü ve polisi aradığını ifade ederek, "Ben odun topluyorum buralarda. Odun topladım. Daha varsa diye sağa sola bakayım dedim. Bu tarafa geldim baktım. Önce manken zannettim. Sonra baktım ki ceset. Ondan sonra 155'i aradım geldiler buraya" dedi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir ölü, Tire Ceset, Veli Köprülü

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