5. katın balkonundan düşen genç kadın kurtarılamadı

İzmir Karabağlar'da hava almak için balkona çıkan 25 yaşındaki genç kadın, düşerek hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde Karabağlar'ın Metin Oktay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 25 yaşındaki Ezgi Melek Gürdal, hava almak için balkona çıktı. 5. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden genç kadın aşağıya düştü.
Beton zemine çakılan Gürdal, olay yerine çağrılan ambulansla hemen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gürdal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Genç kadının cesedi, otopsisinin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CHP'nin acı günü
Balkondan düşerek hayatını kaybeden Gürdal'ın CHP Konak Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenildi. Gürdal'ın ölümüyle sosyal medyada çok sayıda taziye yayınlandı.
Öte yandan genç kadının epilepsi hastası olduğu da açıklandı.