5 yılda 10 bin taksiciye eğitim

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 5 yılda 9530 taksici adayını eğitime aldı. Halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve trafik seminerlerine katılmadan direksiyona geçme izni verilmedi. Başkan Vekili Erkan Özkan, "Hizmet kalitemizi ve memnuniyeti artırmak için şikayetler ile önerileri de günün 24 saati dinleyip gereğini yapıyoruz" dedi.

Yasin Çetin - Hizmet kalitesini artırmak amacıyla her ay düzenli eğitim programları gerçekleştiriliyor. Taksici olmak isteyen adaylar, halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve trafik seminerlerine alınıyor.

Ayrıca İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polisler de terör ve uyuşturucu üzerine kursiyerleri bilgilendiriyor, nelere dikkat etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyor. 2014'ten bu yana 9 bin 530 kişi bu eğitimlere katıldı, başarıyla tamamlayanlar direksiyon başına geçme hakkı elde etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, şehir merkezindeki 3 bine yakın takside gececi ve gündüzcü olmak üzere yaklaşık 6 bin şoförün görev aldığını açıkladı. Özkan, tehlikeli araç kullanma, trafik kurallarına uymama, yolculara ya da diğer sürücülere saygısız davranma gibi şikayetlerin önüne geçmek için bu eğitimleri başlattıklarına dikkat çekti, "Bu sayede hizmet kalitemizi ve memnuniyeti önemli ölçüde artırdık, tüm Türkiye'ye örnek olduk" dedi.

Hedef daha da iyi olmak

Erkan Özkan, taksi kullanıcılarından gelen şikayetlere ve önerilere de kulak verdiklerini dile getirdi, şunları söyledi: "Odamız bünyesinde bu amaçla özel bir ekip günün 24 saati aralıksız görev yapıyor, tüm şikayetleri ve önerileri kayda alıyor. Vatandaşlardan gelen bildirimlere ilişkin hemen harekete geçiliyor, sorun gideriliyor. Sonrasında da şikayet ya da öneri sahibine ulaşılarak sonucu iletiliyor. İzmirli taksicilerin hizmet çıtasını daha da yukarıya taşımaya kararlıyız. Odamızı arayarak ya da mesaj göndererek bize yol gösterenlere ve örnek davranış sergileyen duyarlı esnafımıza teşekkür ediyoruz."