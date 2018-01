5 yıldır aynı otelde kalıyor

Yeni Şükran Otel'de 5 yıldır kalan, geçimini 3 aydan 3 aya aldığı yaşlılık maaşıyla sağlayan Ayten Erkut otelde kalmanın kendisini daha mutlu ettiğini, huzurevinde kalmaktan daha iyi olduğunu, kimseye hesap vermeden yaşamaya alıştığını söyledi. Erkut, 'Artık burayı bir otel olarak değil, evim olarak görüyorum' diyor



Burası artık benim evim



60 yıldan fazla otel işletiyor



'Ayten Hanım ile can yoldaşı olduk'

- 5 yıldır Yeni Şükran Otel 'de kalan, huzurevinde kalmadığı için çok mutlu olduğunu ve artık oteli evi gibi gördüğünü belirten Ayten Erkut, 'İlyas Bey ile bir yerde arkadaş, yoldaş olduk. Burada sürekli birbirimizin yüzünü görmeye de alıştık. Artık burası benim için ev oldu' dedi. 60 yılı aşkın süredir otelcilik yaptığını söyleyen İlyas Camtaş ise, her şeyin para kazanmak demek olmadığını ve Ayten Hanım ile artık can yoldaşı olduklarını zaten insanın da bir yaştan sonra sürekli olarak tanıdık bir yüz aradığını ifade etti.5 yıldır otelde daimi kalan tek kadın olan 75 yaşındaki Ayten Erkut öncesinde de otelde ara ara hep kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti: 22 yaşındayken Ankara'ya gittim. Babam annemi aldattı. Sonra boşandılar. Tek çocuktum. Başımdan 4 evlilik geçti. Hepsinde boşanan taraf oldum. Hiç çocuğum olmadı. Aslında olmaması da iyi oldu. Çünkü olsaydı ve bana bakmasalardı daha çok üzülürdüm. O nedenle sürekli iyi ki çocuğum olmadı diyorum. 1993 yılında İzmir'e geldiğimde annem ağır hastaydı ve 1 sene sonra onu kaybettim. 9-10 sene kadar hasta bakıcılığı yaptım. Baktığım yaşlılara kızardım ben sizin gibi olmayacağım derdim hep ama şimdi onlardan beterim. Sigortam yatmamış kontrol de etmedim. Şu an sağlık güvencem de yok. 3 aydan 3 aya aldığım yaşlılık maaşım var. İlyas Bey bana çok yardımcı oldu. 5 kuruş param olmadığını bilerek bana burada kalma fırsatı verdi. 5 yıldır para vermeden burada kalıyorum. Huzur evinde kalmadığım için mutluyum. Burada yaşamak bana huzur veriyor. Yemeklerimi kişisel ihtiyaçlarımı aldığım yaşlılık maaşımla karşılıyorum.Yeni Şükran Oteli'nin 1982'den beri işletmeciliğini yapan İlyas Camtaş oteli aldığında çok masraf yaptığını, mülk sahiplerinin ise oteli umursamadığını dile getirdi. Otelin daha birçok zenginliğinin olduğuna da dikkat çeken İlyas Camtaş, '1955'te Konya'dan İzmir'e geldiğimizde yorgancılık yapıyordum. İzmir sıcak memleket olduğu için işler iyi gitmedi. 1958'de Basmane'deki Mol Otel'de otelciliğe başladım. 1981'e kadar Basmane'deki farklı otellerde çalıştım. 1982'de iki ağabeyimle birlikte burayı devraldık. Ağabeyim vefat ettiği için şu an tek başıma işletiyorum' dedi.Önceliğim burada temizlik ve misafirlerin istekleri olduğunu belirten Camtaş, şöyle devam etti: Artık insanlar odalarında tuvalet ve banyo istiyor. Bizim ise böyle imkânlarımız yok. Çünkü Anıtlar Yüksek Kurulu izin vermiyor. Yine de ben misafirlerin isteklerini buradaki dokuyu koruyarak dikkate alıyorum. Müşterileri tavırları, davranışları ve konuşmalarıyla otele alıyorum. Evlilik cüzdanı ise sorduğum ilk şey oluyor. İşlerimiz iyi gitmiyor olsa da otelimin adını ve ilkelerini 1982'den bu yana hep korudum ve korumaya da devam edeceğim. Ayten Hanım ile ise artık can yoldaşı olduk. 5 yıldır ücret almıyorum. O da hayatı boyunca mücadele etmiş. Huzurevine gitmek istemiyor. Burada da 5 yıldır tandık yüz görmek güzel oluyor. İnsanı bu durum çok mutlu ediyor.