50 kişi son anda ölümden döndü

İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde, bindikleri şişme botla Yunan adalarına geçmek isteyen 20'si çocuk toplam 50 Suriyeli, suya batmak üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı

Sabah saatlerinde bir ihbarı değerlendiren İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekipleri, Seferihisar Körfezi açıklarında şişme botta kaçakların bulunduğu ve batmak üzere oldukları ihbarını aldı. Bölgeye haraket eden ekipler, aşırı yüklemeden dolayı yan yatan ve batmasına ramak kalan şişme bottaki 20'si bebek ve çocuk toplam 50 Suriyeliyi, balıkçı tekneleri ve kendi botlarına alıp kurtardı. Kıyıya çıkartılan Suriyeliler, sağlık kontrolü yapılmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Polis ve jandarma ekipleri, kimliklerinin tespit edildiği belirtilen organizatörleri yakalamak için çalışma başlattı.