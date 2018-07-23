50 metre uçurumdan yuvarlandı, cesedi sabah bulundu

İzmir’in Beydağı İlçesinde 50 metre uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mustafa Deniz (37) yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Mutaflar Mahallesi Sarısu Mevkiinde meydana geldi. İddiaya Mustafa Deniz, dün akşam saatlerinde 09 R 0636 plakalı Beydağı ilçesinden Nazilli istikametine gitmek üzere yola çıktı. yola çıkmadan önce eşi Gülperi Deniz (36) ile telefonda görüşen Mustafa Deniz'den bir daha haber alınamadı. Eşi Mustafa Deniz'den uzun süre haber alamayan Gülperi Deniz, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri kaza ihtimali üzerine Beydağı-Nazilli ilçeleri arasındaki karayolunda sabah saatlerinde arama başlattı. Jandarma Mutaflar Mahallesi Sarısu Mevkiinde uçuruma yuvarlanmış otomobili ve içerisinde Mustafa Deniz’in cesedini buldu.

Mustafa Deniz'in henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille 50 metre uçurumdan aşağı yuvarlandığı ve aracın zeytin ağacına takıldığı belirtildi. Kaza anında otomobilden suvrulduğu anlaşılan Deniz'in cesedi ise aracın birkaç metre uzağında bulundu. Deniz’in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, ailesi büyük üzüntü yaşadı.