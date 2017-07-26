5000 kitap Karşıyakalı çocukları bekliyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, sene başından bu yana 2000'den fazla küçük okura hizmet verdi. 5000 kitabın bulunduğu kütüphane; oyun odasıyla da çocuklar için eğitim ve eğlenceyi bir araya getirdi

Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmayı ve gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi -hayırsever Cemal Yücesoy'un da katkılarıyla- geçtiğimiz yıl, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Park Yücesoy Sitesi yan tarafında yer alan ve 360 metrekare kapalı, 3600 metrekare açık alana sahip kütüphanede; yaklaşık 5000 kitabın yer aldığı okuma ve etkinlik salonları oluşturuldu.



İzmir'in en donanımlı kütüphanelerinden biri olan ve anne-babaların da büyük beğenisini kazanan Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, sene başından bu yana 2100 çocuk okura ev sahipliği yaptı. Televizyon karşısında ya da bilgisayar başında zaman geçirmek yerine kütüphaneye gelen çocuklar, hem bilgi hem de hayal dünyalarını zenginleştirdi. 0-5 yaş grubuna uygun oyuncaklarla donatılan oyun odası ise aile ya da bakıcılarıyla birlikte gelen binlerce miniği ağırladı. Kitap bağışının da kabul edildiği kütüphaneye, 0232 361 13 52 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.



Geleceğimiz için



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Bir kütüphanenin bin cezaevini kapatacağını, bir kitabın bir hayatı kurtaracağını bilerek; geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da çocuklarımıza bu kütüphaneyi armağan ettik. Evlatlarımızı kitaplarla tanıştırmayı, eğitim yaşamları ile duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik. Bugüne kadar da binlerce çocuğumuza hizmet vererek, kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırdık. Her şey çocuklarımız için, daha aydınlık bir gelecek için' dedi.









