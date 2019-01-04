514 milyon liralık yatırım yapıldı

2018 yılında 514 milyon lira harcayan İZSU, bir bölümü asbest olan 570 kilometre uzunluğundaki eski boruyu sağlıklı ve basınca dayanıklı borularla yeniledi. Altyapı yetersizliği yaşayan en ücra köyler sağlıklı suya kavuşturdu. Yeni atık su tesislerini hizmete aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2018 yılında son 15 yılın yatırım rekorunu kırdı. Bir önceki yıla göre yatırım miktarını yüzde 6 artıran İZSU, kentte 514 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Bugüne kadar çevre yerleşimlerde ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurarak Gediz, Nif, Bakırçay, Yarımada ve Küçük Menderes'e kirlilik akışının önüne geçen İZSU, 2018 yılında Tire ve Menemen Türkelli ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hizmete aldı.

Yatırım ve projeleri gerçekleştirirken gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmayı birinci öncelik olarak gören İZSU, 570 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi, 82 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 55 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Kuyular açılıyor

Çevre yerleşimlerin en büyük sorunlarından biri olan susuzlukla mücadele için 2018 yılında 45 -kuyu açıldı. Bu yerleşimlerin asbestli borulardan oluşan içme suyu altyapısı, sağlıklı borularla değiştirildi; su depolarına güneş enerjili klorlama sistemleri, ihtiyaç duyulan yerleşimlerde ise paket içme suyu arıtma tesisleri kuruldu. İZSU'nun 2018 yılı bütçesinden yüzde 36'lık pay yatırımlara ayrıldı. n Ayça Yeriş

2018 çalışmaları