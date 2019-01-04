514 milyon liralık yatırım yapıldı

2018 yılında 514 milyon lira harcayan İZSU, bir bölümü asbest olan 570 kilometre uzunluğundaki eski boruyu sağlıklı ve basınca dayanıklı borularla yeniledi. Altyapı yetersizliği yaşayan en ücra köyler sağlıklı suya kavuşturdu. Yeni atık su tesislerini hizmete aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2018 yılında son 15 yılın yatırım rekorunu kırdı. Bir önceki yıla göre yatırım miktarını yüzde 6 artıran İZSU, kentte 514 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Bugüne kadar çevre yerleşimlerde ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurarak Gediz, Nif, Bakırçay, Yarımada ve Küçük Menderes'e kirlilik akışının önüne geçen İZSU, 2018 yılında Tire ve Menemen Türkelli ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hizmete aldı.
Yatırım ve projeleri gerçekleştirirken gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmayı birinci öncelik olarak gören İZSU, 570 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi, 82 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 55 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.
Kuyular açılıyor
Çevre yerleşimlerin en büyük sorunlarından biri olan susuzlukla mücadele için 2018 yılında 45 -kuyu açıldı. Bu yerleşimlerin asbestli borulardan oluşan içme suyu altyapısı, sağlıklı borularla değiştirildi; su depolarına güneş enerjili klorlama sistemleri, ihtiyaç duyulan yerleşimlerde ise paket içme suyu arıtma tesisleri kuruldu. İZSU'nun 2018 yılı bütçesinden yüzde 36'lık pay yatırımlara ayrıldı. n Ayça Yeriş
2018 çalışmaları
- Körfez'in su kalitesi, düzenli olarak alınan su numuneleri ile izlendi.
- Yüzülebilir bir Körfez için, karasallaşan alanda dip taraması yapmak ve su sirkülasyonu sağlamak üzere sirkülasyon kanalı açmak için başlatılan "Büyük Körfez Projesi" kapsamında proje ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firma körfez taraması ve doğal yaşam adalarının oluşturulması için çalışmalara başladı.
- 11 milyon liralık yatırımla Tire, 9.4 milyon liralık yatırımla Menemen Türkelli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisleri hizmete girdi.
- 11.6 milyon liralık yatırımla Foça Gerenköy arıtmasının yapımına başlandı.
- Karaburun Kuyucak Mahallesi'nde hizmet veren atık su arıtma tesisi yenilendi.
- Menemen'in İnönü, Uğur Mumcu, Villakent, Kesik, Çavuş, Foça'nın Kozbeyli, Gerenköy ve Yeniköy yerleşimlerinde yağmur suyu hattı oluşturuldu, sağlıklı çalışmayan kanallar yenilendi.
- Seyrekli ve Günerli de 18 milyon liralık yatırımla kanal yatırımı başladı.
- Foça Ilıpınar'da atık suların personel gerektirmeden, minimüm alanda otomatik olarak arıtıldığı paket arıtma tesisi hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri ve Sebze Hali ile Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'nde de yeni atık su paket arıtma tesisleri de hizmete alınacak.
- Aşırı yağışlarda yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı'nda baskınlara yol açan yağmur sularının terfi merkezinde toplanıp denize deşarj edilmesini sağlayan 4.5 kilometrelik kuşaklama kanalı ve terfi merkezi yatırım başladı.
- Çukurköy Mahallesi'nde aşırı yağışlarda taşan ve sel felaketine neden olan Kolongerisi Deresi'nin ıslahı sürüyor.
- Yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla Menderes merkezindeki eskiyen, kaçaklara neden olan 40 yıllık borular, 193 kilometre basınca dayanıklı borularla değiştirildi.
- Mordoğan'ın yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için Eğlenhoca Mahallesi'nde yer alan göletin suyunu içme suyu haline getirmek için arıtma tesisi kuruldu. Mordoğan'a 2019 yılından itibaren yılda 365 bin metreküp kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlanacak.
- 13.2 milyon liralık yatırımla eskidiği için sürekli arızalara neden olan 2.5 kilometrelik Yeşildere içme suyu hattı yenilendi.
- 38 kilometrelik iletim hattı ile 276 kilometrelik içme suyu şebekesinden oluşan Çeşme 2. Etap İçme Suyu ve İletim Hattı çalışmaları 95 milyon liralık yatırımla başladı.
- Dikili'de 5 milyon liralık yatırımla su kaçaklarının yoğun yaşandığı Bahçeli, Yukarıbeylik, Salihler, Kıratlı, Kabakum-Müsellim, İslamlar ve Kızılçukur mahallerinin içme suyu şebekeleri yenilendi.
- Torbalı Ayrancılar 17.3 milyon liralık yatırımla yeni içme suyu şebekesine kavuştu.
- Ödemiş'in Birgi, Tire'nin Akmescit Bayındır'ın Kızıloba ile Kınık merkezde paket içme suyu arıtma tesisleri devreye alındı. Vatandaşlar standardı yüksek daha kaliteli içme suyuna kavuştu.
- 30 ilçeden yüksek tüketim, arıza ve değişim nedeniyle yılda yaklaşık 150 bin sayacın gelip işlem gördüğü "sayaç atölyesi" son teknoloji cihazla yenilendi.
- 45 su kuyusu açılarak yaz aylarında çevre yerleşimlerde yaşanan su sıkıntısı büyük ölçüde giderildi. 38 kuyunun sondajı sürüyor.