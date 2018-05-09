6 CHP'li vekil gidecek iddiası doğru değil

CHP İzmir'de 6 vekilin farklı illerden aday gösterileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 'Bu konuda farklı açıklamalar yapılıyor. Ancak hala ortada net bir şey yok. Bu konu hakkında yazılanlar doğru değil. Ama yalanlama da doğrulama da gelmedi. Zaten Genel Merkez'de de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere İzmir'deki 6 milletvekilinin farklı bir ilden aday gösterileceğine dair herhangi bir konuşma ya da görüşme olmadı' dedi

Ali Budak-24 Haziran'da yapılacak olan seçim için CHP'nin 30 Nisan'da başlattığı aday adaylığı başvuruları sona erdi. Parti genel merkezinde gerçekleşen başvurular için yaklaşık 15 masa hizmet verirken, partiye yaklaşık 2 bin kişi, aday adaylığı müracaatında bulundu. Başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ise taleplerin yoğunluğuna göre karar verilecek. Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alındı. Aday adayları ayrıca bin lira da dosya ücreti ödedi. Başvurular için Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl'e bölge bölge sorumluluklar verildi.

Beko ve Özcan İzmir'den aday gösterilecek

İzmir'de bazı isimler 3'üncü kez aday adaylığını açıklarken toplamda 57 başvuru oldu. Başvuruların arasında İzmir Barosu başkanlığından istifa eden Aydın Özcan, Avukat Şehrazat Mercan, Kani Beko, Ulvi Puğ gibi isimler de yer alıyor. 21 Mayıs'ta netleşecek olan aday adaylıkları konusunda özellikle İzmir'de mevcut vekillerin yüzde 80'inin korunacağı, ülke genelinde 600 olan vekil sayısından artan 2 vekilin yerine de yeni isimlerin olacağı konuşuluyor. Bu süreçte ise Kani Beko ve Aydın Özcan'ın İzmir'den aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

'6 vekil İzmir'den gitmiyor'

İzmir'den mecliste 27. dönem milletvekili seçilen 6 vekilin farklı illerden gösterileceği iddiası ise gerçeği yansıtmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul, Tuncay Özkan'ın Muğla'dan gösterileceği iddialarına ise hala bir yalanlama gelmedi. Süreç içerisinde mevcut vekillerin yüzde 80-90'ının yeniden aday gösterileceği belirtiliyor. İYİ Parti'ye geçen 15 vekilin durumu konusunda ise henüz bir gelişme olmadığı ifade edildi.

CHP'nin mevcut vekillerinden 6'sının farklı bir ilden aday gösterileceğine dair iddiaların doğru olmadığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 'Bu konuda farklı açıklamalar yapılıyor. Ancak hala ortada net bir şey yok. Bu konu hakkında yazılanlar henüz doğru değil. Bilginin kaynağı doğrulanmadan tamamen ortada dolaşan bir malumat var. Zaten genel merkezde de böyle bir hava yok. Genel merkezde de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere İzmir'deki 6 milletvekilinin farklı bir ilden aday gösterileceğine dair herhangi bir konuşma ya da görüşme olmadı. Genel Başkanımız da bu konuda bir açıklama yapmadı. Bunun yanı sıra bize nerede görev verilirse gider, orada görevimizi yaparız. Bu da sıkıntı olmaz. Vatandaşa hizmet ve sorunlarına çözüm olmak adına bu yola çıktık ve bu yolda il fark etmeden çalışmalarımızı yapacağız. Çünkü Türkiye'nin her bir köşesi bizim için aynı değerdedir. Görevimizi sadece bağlı olduğumuz il üzerinden yapmadık ve yapmayız' diye konuştu.

'AKP samimi değil!'

AKP İzmir milletvekili aday adayı olan Roman Cemal Bekle hakkındaki görüşlerini sorduğumuz Purçu, şunları söyledi: Öncelikle arkadaşımız olan Cemal Bekle'ye olumlu ve yapıcı açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Bu konuda fazla bir şey söylemenin de gereği yok. Çünkü AKP'nin Roman vatandaşlar hakkında gerek yaptıkları açıklamalar gerekse icraatlarında samimi olmadıklarını düşünüyorum. Bu da yaptıklarıyla ortadadır. Tabii ki ülkede Roman vatandaşların temsili için 1 vekil yeterli değil. Ancak bunun dışında da bu değişimler ise bir süreçtir. Her şey bir anda değişmiyor ya da güzelleşmiyor. Bir süreç içerisinde olgunlaşıyor. Bizim sorunlarımız da bir dönemde çözülecek sorunlar değil. Bu noktada mecliste ne kadar temsilci vekil olursa sorunların çözümünün de hızlanacağına katılıyorum. Umarım önümüzdeki süreçte de birden fazla vekil çıkar. Bütün adaylara da başarılar diliyorum.