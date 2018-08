6 farklı ülkeden gelen gençler Bornova’da buluştu

Bornova Belediyesi; Pi Gençlik Derneği’nin yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus Plus Programı kapsamında gerçekleşen ve 6 farklı ülkeden İzmir’e gelen 42 genci ağırladı. Bornova’yı gezerek tarihini öğrenen katılımcılar, belediyenin gençler için hayata geçirdiği projeler hakkında da bilgi aldı. Farklı ülkelerden programa katılan gençler Bornova’ya ve İzmir’e hayran kaldıklarını belirtti

Bornova Belediyesi, Pi Gençlik Derneği’nin İzmir’de ev sahipliği yaptığı 42 yabancı genci Bornova’da ağırladı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus Plus Programı kapsamında gerçekleşen “Glean” proejesi için İzmir’e gelen gençler, Bornova’yı ziyaret etti. Gençlerin diğer ülkeler hakkında medyadaki bilgilere dayalı bir önyargıya sahip olmasını engellemek ve bu konuda onları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen projeye, Fransa, İtalya, Makedonya, İspanya, Slovenya ve Türkiye’den 42 öğrenci katıldı.

İzmir’in tarihini öğrendiler

Bornova Belediyesi, ziyarete gelen gençleri düzenlediği etkinliklerle ağırladı. Bu kapsamda ilk olarak Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ne giden gençler, İzmir’in tarihinin 8500 yıl önce Yeşilova’da başladığını kanıtlayan buluntuların olduğu merkezi gezdi. Ardından Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Bornova hakkında bilgi alan gençler, belediyenin yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği örnek projeleri de öğrendi.Bornova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Akkaya ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Hamamcılar da gençlerin sorularını yanıtladı.

Katılımcıların son durağı ise Türkiye’ye örnek olan +1 Down Kafe oldu. Down sendromlu çocukların sosyal hayata katılmaları amacıyla hizmete açılan kafe hakkında da bilgi alan gençler, down sendromlu çalışanlarla da sohbet ederek, yemek yedi.