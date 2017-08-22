6 tavuğunu yiyen şahini yakaladı, 3 gün sonra serbest bıraktı

İzmir'de organik tarım yapan 65 yaşındaki Şadan Özdirik'in çiftliğinde 2 ay içerisinde 6 pilici yiyen şahinin, kanadı kümesin tellerine takıldı. Şahini yakalayıp kafese koyan Özdirik, verdiği etleri yemeyince 3 gün sonra doğaya bırakırken, "Doğadan uzak geçirdiği 3 gün ona ders olmuştur, umarım bir daha gelmez" dedi

Almanya'nın Frankfurt kentinde eğitim ateşeliğinden emekli olan Şadan Özdirik, memleketi İzmir'in Menderes İlçesi'ne döndü ve Değirmendere Mevkii'nde 6 dönüm arazi içinde 750 zeytin ağacıyla Gemlik tipi zeytinciliğe başladı. Kızlarından biri doktor diğeri mühendis olan Şadan Özdirik, sebze ve meyvenin yanı sıra bir de kümes oluşturdu. Kümesteki 20 tavuk, zeytin ağaçları altında dolaşırken çiftliğe dadanan şahin 2 ay içinde 6 pilici yedi.



Geçen cuma günü yine piliçlere saldıran şahin, bu kız kanadı kümes tellerine takılınca kaçamadı. Şahini yakalayan Şadan Özdirik, onu kafese koydu. Verdiği etleri yemeyen şahinin durumuna üzülen Şadan Özdirik, 3 gün sonunda doğaya bırakırken, "Bakışlarıyla adeta pişman gibiydi. Doğadan uzak geçirdiği 3 gün ona ders olmuştur umarım bir daha gelmez" dedi.



Şadan Özdirik'in doğaya saldığı şahin, hızla kanat çırparak, yeşil yapraklı ağaçların arasından mavi gökyüzüne yükseldi.