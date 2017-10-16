6 yıldır yatağa mahkum: Kızımın saçlarını okşamak istiyorum

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 6 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum kalan ve kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşma umudu artan Mutlu Çamlıbel, kızının saçlarını okşamak, elinden tutup dolaşmak istiyor

Bir mandırada işçi olarak çalışan Mutlu Çamlıbel, 6 Ekim 2011'de sabah motosikletiyle işe giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren, boynunda kırık, kalçasında çıkık oluşan Çamlıbel'in, 87 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinde bir kez de kalbi durdu. Buradaki sağlık görevlilerin yaptığı müdahale sayesinde Çamlıbel hayata döndü.



Hayatını bir yardımseverin verdiği hasta yatağına bağlı sürdüren ve yaşama 8 yaşındaki kızı Nisa Nur'un sevgisiyle tutunan Çamlıbel, yeni başladığı kök hücre nakliyle ellerini kullanabilmenin hayalini kuruyor.



"Kafam çok rahat geriye gitmeye başladı"

"Ailemle aynı sofraya oturmak, kızımı okula götürmek istiyorum"

"İçimizde farklı bir umut doğdu"

"Babamın saçlarımı okşamasını, bana sarılmasını istiyorum"

Mutlu Çamlıbel, kazanın ardından doktorların yemek yiyemeyeceği hatta konuşamayacağı gibi riskler olduğunu söylediğini ama uzun bir dönem gördüğü fizik tedavi sonrası şimdi kollarını oynatabildiğini söyledi.Sürekli yatakta bulunmasından dolayı oluşan yaralar için Manisa'nın Salihli ilçesinde ozon tedavisi gördüğünü aktaran Çamlıbel, buradaki doktorunun önerisiyle Kayseri'ye giderek kök hücre nakli tedavisine başladığını ifade etti.Çamlıbel, kök hücre tedavisiyle içinde yeniden bir umut doğduğunu ve çok heyecanlandığını aktararak, "Oraya gitmeden önce büyük bir halsizlik vardı, yataktan çıkmak istemiyordum, boyun hareketlerim daha kısıtlıydı, hasar boyunda olduğu için kafam geriye gitmiyordu. Şimdi kafam çok rahat geriye gitmeye başladı. Doktorum 'Yüzde 60-70 kurtaracağız' dedi." ifadelerini kullandı.Kızının ilk adımlarını attığı dönemde trafik kazası geçirdiğini, onu elinden tutup parka götürememenin burukluğunu yaşadığını anlatan Çamlıbel, şunları kaydetti:"Ayaklarım kurtulmazsa bile ellerim kurtulsa kendi ihtiyaçlarımı yapabilirim. Şu anda bütün işlerimi eşim ve kızım görüyor, burnumu bile eşim siliyor. Tek istediğim çocuğumla ve eşimle doyasıya vakit geçirmek. Ben felç oldum yattım, onların hayatı benimkinden berbat oldu. Evin bütün yükü eşimin üstünde, ben de en azından kalan ömrümde onları rahat yaşatmak istiyorum. Sağlığıma kavuştuktan sonra en çok yapmak istediğim şey, çocuğumu okula götürmek, onunla dışarıda dolaşmak, beraber aynı sofraya oturup kızımın saçlarını okşamak. Sadece kızım ve eşim için yaşamak istiyorum."Mutlu Çamlıbel'in eşi Vesile Çamlıbel ise trafik kazasının ardından eşinin yatağa bağlı kalacağını duyduğunda dünyanın adeta başına yıkıldığını, boğazı nın düğümlendiğini ifade ederek, eşinin kızına olan sevgisiyle yaşama tutunduğunu söyledi.Eşinin tedavi sürecinin iyi gittiğini aktaran Vesile Çamlıbel, "Bize kök hücre tedavisi önerdiler içimizde farklı bir umut doğdu, inşallah eşimin elleri ya da ayakları herhangi bir hareketi olursa bu çocuğum için, eşim için, benim için apayrı bir mucize olcak. Biz oturup aynı sofrada çocuğumuzla yemek yiyemedik, saçlarını beraber okşayamadık. Benim çocuğum 'Anne benim babam ne zaman iyi olacak' dediği zaman verecek cevap bulamadık." dedi.Çamlıbel ailesinin tek çocuğu Nisa Nur, babasının su ve yemek ihtiyaçları karşılanırken yardımcı oluyor.Babasının sağlığına bir an önce kavuşmasını istediğini dile getiren Nisa Nur, onunla kahvaltı yapmayı ve saçlarını okşamasını çok arzu ettiğini söyledi.Nisa Nur, arkadaşlarını babalarıyla gezerken gördüğünü ve kendisinin de sürekli bunun hayalini kurduğunu ifade ederek, "Babamın ayağı kalkması için, beni okula götürmesi, oyun oynaması için dua ediyorum. Her çocuk gibi babamla parka gidip oyun oynamak istiyorum. Saçlarımı okşamasını, bana sarılmasını istiyorum. Babam iyileşince bunların hepsini yapacağız inşallah." dedi.Öte yandan Ödemiş Kaymakamlığının onayıyla Mutlu Çamlıbel'in kök hücre tedavisinin yapılması için ilçede yardım kampanyası başlatıldı.