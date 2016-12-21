60 yaş kartı ile ilgili ESHOT'tan önemli açıklama

Daha önce 125 TL yıllık ücret karşılığında aldıkları ulaşım kartlarını ancak sınırlı saatler arasında kullanabilen 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar, 31 Ocak’tan itibaren öğrenci indirimiyle günün her saatinde toplu ulaşımdan yararlanabilecek; üstelik yıllık kart kullanım bedeli de ödemeyecek

ESHOT Genel Müdürlüğü, kamuoyunda 60 yaş kartlarının iptal edildiği yönünde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, 60-65 yaş arasındaki İzmirliler’in toplu ulaşım hizmetlerinden indirimli yararlanmaya devam edeceğini belirterek, 60 yaş kartlarında 31 Ocak 2017 tarihinden itibaren “öğrenci tarifesinin” geçerli olacağını belirtti. Böylelikle bir yıllık kart kullanım bedeli olarak 125 TL. karşılığında sınırlı saatler arasında (sabah 10.00- 16.00 ile akşam 19.00 – 24.00) toplu ulaşımdan indirimli yararlanan 60 – 65 yaş arası vatandaşlar, bundan böyle “gün&uu ml;n her saatinde” öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanmaya devam edecek; üstelik yıllık kart kullanım bedeli de ödemeyecek.



Hem günün her saatinde hem de indirimli



Uygulamanın 60 yaş kartlarının iptal edilmesi olarak algılanmaması gerektiğini hatırlatan ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, “60 yaş kartı kullanan vatandaşlarımız, saat sınırlaması nedeniyle sabah hastane, banka ve resmi dairelerle işlemlerini yapmak için sıkıntı yaşıyordu. Bu işlerini görmek için tam binişlik kart alıyor, tam biniş ücreti ödüyor ve bu durum bütçelerinde sıkıntı yaratıyordu. Şimdi yine kişiye özel 60 yaş kartları düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımız bu karta yükleme yaparak öğrenci tarifesi üzerinden toplu ulaşımdan 7/24 indirimli yararlanacak. Mevcut 60 yaş kartlarının kullanım süresi ise 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecek” diye konuştu.



31 Aralık uyarısı



ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri ayrıca, toplu ulaşımda kullanılan eski tip (Kentkart) kartların kullanım süresinin 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren sona ereceğini de duyurdu. Yeni yılda toplu ulaşımda yalnızca İzmirim Kart’lar geçerli olacak ve eski tip kartlar kullanıma kapatılacak. Şehir kartı olarak tasarlanan İzmirim Kart’lar, toplu ulaşımın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Akıllı Tuvaletler, Teleferik, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında bulunan Buz Pisti'nde ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandı. İzmirim Kart'lar çok yakında otoparklar ve Bisim hizmetlerinde de ödeme aracı olarak kullanılmaya başlayacak.







