610 yıllık çınar ağacı kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzyıllara meydan okuyan çınar ağaçlarının tarihe tanıklığını sürdürmesine yardımcı olmaya devam ediyor. Son olarak Ödemiş Birgi'de beton yığınını saran 610 yıllık çınar ağacı tedavi edilerek ömrü uzatıldı.

Şefika Bal - Kentteki yaşlı çınar ağaçlarını korumak ve bakımını yapmak için bir süredir yoğun bir program uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Ödemiş'te bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Birgi'nin Taşpınar mevkinde bulunan yüzyıllık ağaç, rivayete göre 610 yıl öncesinde Yıldırım Beyazıt'ın Aydınoğulları Beyliği'ni zapt etmek için Hafsa Hatun ile evlendiği dönemde yapılan çeşmenin başına dikildi. Yıllar içerisinde yoğun tahribe uğrayan ve beton yığınını saran ağaç, tam yok olmak üzereyken Büyükşehir'in sihirli elleri sayesinde gelecek kuşaklara miras olarak bırakıldı.

50 çınar kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekibi, büyük bir titizlikle ilk önce ağacı beton kısımlarından kurtararak çürüyen kısımlarını özel ilaçlarla tedavi etti; böcek tahribatına maruz kalan alanları ise özel macunla kapattı. Yüzyıllara meydan okuyan dev çınar ağacı, bu hayati hamle ile tarih tanıklığına daha uzun süre devam edebilecek hale geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde Bayındır, Foça, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da toplam 50 çınar ağacının restorasyon çalışmalarını tamamlayarak yıkılma ya da çürüme tehdidi altındaki asırlık çınarların gelecek kuşaklara önemli bir miras olarak bırakılmasını sağladı.

Yok olmasınlar diye

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcekler tarafından defalarca saldırıya uğrayan ve bakıma muhtaç bir duruma gelen 500–600 yıllık ulu çınarlara müdahalede, önce böceklerin yarattığı tahribatı temizliyor. Gövdelerdeki ölmüş dokular ortadan kaldırılıp canlı dokuya ulaşmak için kazıma işlemi yapılıyor. Diş çürüklerinin tedavisinde olduğu gibi, çürük ve ölü dokular temizleniyor; bitkinin uzun yaşamasını sağlayan, çürüklere karşı önlem içeren özel dolgular uygulanıyor. Ağaç yüzeyindeki açık kovuklar da hava almayacak şekilde paslanmaz çivi, tel ve su bazlı özel alaşımla kaplanarak gövde dokusu koruma altına alınıyor.

Bordo bulamacı ilacı ve koruyucu ilaçla ağaç sterilize edildikten sonra, kuruyan dalları budanarak bakımı yapılıyor ve gübreleme işlemi gerçekleştiriliyor. Zedelenme işlemlerinin tekrar yenilenmemesi için, her yıl kışlık ve yazlık olarak ağaçların bakım ve ilaçlamaları tekrarlanıyor.

Statik olarak dengesizlik yaşayacak çürümüş ana dallarda temel budamalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rüzgardan sıkıntı yaşayacak dallar için de çelik tellerle gergi şeklinde statik koruma hazırlıyor.