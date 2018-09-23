64 yıllık ayakkabıcı

Bergama ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Tülü, 64 yıldır devam ettirdiği ayakkabıcılık mesleğini ilk günkü heyecan ve sevgiyle sürdürüyor

Bergama Barbaros Mahallesi, Ayakkabıcılar Arastası Çarşısı'nda 10 metrekarelik dükkanında ayakkabı üretimi ve tamiratı yapan ayakkabı ustası Mehmet Tülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ömrü yettiğince ayakkabıcılık mesleğini sürdüreceğini belirtti.

Bir ustanın yanında 9 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabıcılık mesleğini çok sevdiğini belirten Tülü, "Kahve kültürüm yoktur. Çalışmayı çok seviyorum. Buraya geldiğim zaman huzuru bu dükkanda buluyorum yani evimde bir sorun yok ama ekmek teknem burası. Mecburen buraya gelip gidiyoruz. Bu meslekten 3 tane çocuk büyüttüm, onun için memnunum mesleğimden." dedi.

Tülü, çalıştığı bölgede 40-50 sene önce sırf ayakkabıcı dükkanı olduğunu söyleyerek, "İsmi üzerinde Ayakkabıcılar Arastası olarak geçer. Fakat şu anda 4 kişi kaldık arastanın içerisinde. Kimisi başka bir yere gitti kimisi vefat edip gitti. İki tane çırağım var onlardan ikisi de arastanın içerisinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Bu meslekte eskisi gibi çırak bulamadıklarını dile getiren Tülü, "Artık çırak vermiyorlar. Eskiden burası ana mektebi gibiydi, her dükkanda iki üç tane çırak vardı. Ama şu anda yok. Şimdi çocuklar, gençler hep okumakla meşgul, üniversiteye gitmek istiyorlar. Şu anda mesleğe bir sevgi yok. Hep okumakla iş oluyor." şeklinde konuştu.