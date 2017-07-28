7 kişi ölürken o yüzerek kaçmıştı, yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan teknede bulunan kaçaklardan 7'sinin hayatını kaybettiği yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen şüpheli, Karaada'da yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklada, dün saat 21.00’da bir yelkenli tekne tarafından Çeşme ilçesi yakınındaki Karaada'nın kuzeyinde bir göçmen teknesinin battığının bildirilmesi üzerine 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopterinin görevlendirildiği belirtildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, batan teknede bulunan 4'ü Irak, 3'ü Somali ve 2'si Suriye uyruklu toplam 9 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, 5’i çocuk, 2’si kadın olmak üzere 7 kişinin ise öldüğü bildirildi. Kurtarılan kazazedelerin botta toplam 17 göçmen ve 1 Türk insan kaçakçısının bulunduğunu söyledikleri kaydedildi. Bot batmaya başladığında yüzerek kaçan insan kaçakçısı bugün saat 10.45 sıralarında, Karaada'da yakalandı. Halen 1 kayıp kaçağın bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.