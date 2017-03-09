7 milyon 452 bin fidan toprakla buluştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı İzmir'de 2016 yılında ise 7 milyon 452 bin adet fidan dikti

Özellikle 2008 - 2012 yılları arasında uygulanan 'milli ağaçlandırma seferberliği'nde hız kazanan ağaçlandırma faaliyetleri sonraki yıllarda da arttı. İzmir’de 88 milyon 650 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2003- 2016 yılları arasında 866 bin 860 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği İzmir’de 2016 yılında ise 7 milyon 452 bin adet fidan dikildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2016 yılında İzmir’de ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "2017 yılı sonuna kadar 32 bin 295 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: