7 yaşındaki İrfan, caz efsanesi Chick Corea ile piyano çaldı

Dünyaca ünlü, 22 Grammy ödüllü cazın efsane ismi Chick Corea, İzmir’de 15 yıl sonra verdiği konserde, bazı parçalarda sahneye davet ettiği seyircilerle doğaçlama piyano çaldı. O şanslı isimlerden biri de Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Okulu öğrencisi 7 yaşındaki İrfan Karakılıç oldu. Hayatı boyunca unutamayacağı anlar yaşayan küçük piyanist, heyecanla çıktığı sahneden caz efsanesinin tebriklerini kabul ederek indi

Cazın 60 yıllık efsane ismi, 22 Grammy Ödüllü ünlü sanatçı Chick Corea, Avrupa turnesine İzmir'den başladı ve geçen hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde hayranları ile buluştu. Corea, solo piyano konserinde dinleyenlere eşsiz bir performans sergilemenin yanı sıra mütevazı kişiliği ve esprileriyle de salondakileri kendine hayran bıraktı. Corea, seyircilerle bazı parçalarda interaktif bir konser gerçekleştirdi. Caz efsanesi, sahneye davet ettiği seyirciler ile doğaçlama piyano çaldı. O şanslı isimlerden biri de Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Okulu öğrencisi İrfan Karakılıç’tı (7). Corea, "Benimle çalmak isteyen var mı" dediğinde ayağa fırlayan ve çalmak istediğini söyleyen küçük İrfan, salondan da büyük alkış alarak sahneye çıktı. Chick Corea’nın "Sen çal" dediği İrfan, Johann Sebastian Bach’ın Solfeggietto parçasını çaldı, sonrasında ikisi doğaçlama olarak çaldı. Ailesiyle birlikte dinleyici olarak geldiği ilk konserde, hayatı boyunca unutamayacağı anlar yaşayan küçük piyanist, heyecanla çıktığı sahneden, caz efsanesinin ve izleyicilerin tebriklerini kabul ederek indi.

UNUTAMAYACAĞI ANLAR YAŞADI

İzmir'de özel bir okulda 2'ncisınıf öğrencisi olan İrfan Karakılıç 1,5 yıl önce başladığı piyano çalışmalarını, YÜSEM Müzik Okulu'nda Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni’nin öğrencisi olarak sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Sedef Karakılıç ile Doç. Dr. İlhan Karakılıç, çocuklarının o unutulmaz anını anlatarak, "İrfan’ın dinleyici olarak katıldığı ilk konser Chick Corea konseriydi. Bu yüzden zaten çok heyecanlıydı. Corea, ‘Benimle çalmak isteyen var mı’ dediğinde kendisi çıkmak istediğini, ama utandığını söyledi. Biz de sen bilirsin dedik. Sonra bir baktık ki ayağa kalkmış iki elini kaldırarak İngilizce ‘Ben, ben’ diyor. Spontane gelişti ve sahneye davet edildi. Önce Bay Corea ‘Sen çal’ demiş, o da Bach’ın Solfeggietto parçasını çaldı. Sonra da Corea ile birlikte doğaçlama çaldılar. Çok heyecanlı ve çok mutluydu" dedi.

EFSANE İLE ÇALMAK BÜYÜK ŞANS

Öğrencisini her şeyden önce medeni cesareti için kutlayan Payam Gül Susanni de dünyaca ünlü bir efsanenin, bu kadar doğal, bu kadar mütevazı ve bir çocukla kurduğu muhteşem iletişim nedeniyle ayrıca takdir edilmesi gerektiğini belirterek, "Chick Corea gibi bir efsane ile aynı sahneyi paylaşmak, onunla birlikte çalmak dünyada çok az insana sahip olabileceği bir şans. İrfan, medeni cesareti sayesinde daha 7 yaşında bu şansa ulaştı ve muhteşem bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Liszt ve Chopin hayranı çok parlak bir çocuk, kendi besteleri var. Gelecekte de piyanist olmayı hedefliyor" diye konuştu.