72 kursiyer pastacılık eğitimi alıyor

2. Dönem Aşçı Yardımcısı, Pastacı Yardımcısı ve Servis Elemanı Profesyonel Meslek Edindirme Kursu'na, 72 kursiyer katılıyor. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kursu tamamlayanların işe yerleştirileceğini söyledi

EVKA-3'teki Mutfak Atölyesi'nde bir ay önce başlayan 2. Dönem Aşçı Yardımcısı, Pastacı Yardımcısı ve Servis Elemanı Profesyonel Meslek Edindirme Kursu'na, 72 kursiyer katılıyor. Haftanın 6 günü, hergün 6 saat olarak verilen eğitim 6 ay sürecek Genel Sağlık Sigortası yapılan kursiyerlere her gün için 45 TL ücret ödeniyor. Uzman Pastacılar Derneği, İŞKUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan istihdam garantili kursu katılanların tamamı, Usta Yardımcısı Belgesi'ni aldıktan sonra işe yerleştiriliyor. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, EVKA-3'teki Mutfak Atölyesi'nde ikincisi düzenlenen aşçı yardımcısı, pastacı yardımcısı ve servis elemanı profesyonel meslek edindirme kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti.



Meslek ve iş sahibi yapıyoruz



Kursiyerlerle birlikte, kendileri tarafından hazırlanan yemekleri yiyen Başkan Atila, 'Bornova Belediyesi olarak İş-Kur destekli kurslarımızla vatandaşlarımızın önce meslek, ardından da iş sahibi olmalarına aracılık ediyoruz. Bu tip tip kurslarımız hem Mutfak Atölyemizde hem de farklı alanlarda diğer merkezlerimizde devam edecek' diye konuştu.



Kurs bitimi iş garantisi



EVKA-3'teki Mutfak Atölyesi'nde bir ay önce başlayan 2. Dönem Aşçı Yardımcısı, Pastacı Yardımcısı ve Servis Elemanı Profesyonel Meslek Edindirme Kursu'na, 72 kursiyer katılıyor. Haftanın 6 günü, hergün 6 saat olarak verilen eğitim 6 ay sürüyor. Genel Sağlık Sigortası yapılan kursiyerlere her gün için 45 TL ücret ödeniyor. Uzman Pastacılar Derneği, İşkur ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan istihdam garantili kursu katılanların tamamı, Usta Yardımcısı Belgesi'ni aldıktan sonra işe yerleştiriliyor.









