72 yaşında kız çocuğunu taciz suçlamasıyla tutuklandı

İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde, yol kenarındaki bir bankta yalnız oturan 10 yaşındaki kız çocuğunu elle taciz ettiği öne sürülen 72 yaşındaki A.T. vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., tutuklandı

72 yaşında kız çocuğunu taciz suçlamasıyla tutuklandı
Olay, Atatürk Mahallesi Ercüment Bozdoğan Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bankta oturan kız çocuğunun yanına yaklaşan A.T., çocuğu iddiaya göre elle taciz etti. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi. Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan A.T., polisteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen A.T., tutuklandı.  A.T.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben çocukları severim. Onu da sevmek istedim, yanlış anlaşıldı" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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