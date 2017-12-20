75 çift mutluluklarını resmileştirdi

Konak'ta düzenlenen toplu nikah töreni ile 75 çift birlikteliklerini resmiyete döktü. Ücretsiz gerçekleştirilen toplu nikah törenine kimi çift çocuklarıyla, kimi çift de torunlarıyla katıldı

Konak Belediyesi sevdiğiyle bir yuva kurmak isteyen çiftlerin bu hayalini yeni yıl öncesi gerçekleştirdi. Türk Medeni Kanunu'nun 91. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplu nikah töreniyle 75 çift birlikteliklerini resmileştirdi. Çeşitli nedenlerden ötürü resmi nikah kıydıramamış veya ekonomik sebeplerden ötürü evlilik planlarını erteleyen çiftler Konak Belediyesi'nin Eşrefpaşa Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen nikah töreniyle evlilik cüzdanı aldı. Konak Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Altınbaş'ın kıydığı nikahlarda mutlu bir birliktelik için 'Evet' diyen çiftlerden nikah ücreti ve evlilik cüzdanı parası alınmadı. Ücretsiz gerçekleştirilen toplu nikah törenine kimi çift çocuklarıyla, kimi çift de torunlarıyla katıldı. Resmi nikahı olmadan birlikte yaşayan çiftlerin çocukları da anne ve babalarının bu mutlu anlarına şahitlik yaptı.



Çocukları şahitlik etti



Toplu nikah törenine ikinci baharlarını yaşayanlar çiftler de büyük ilgi gösterdi. Nikah kıydıran çiftler arasında yer alan Halime Uçmak ve İbrahim Sayar çiftinin nikah şahitliğini Konak Belediye Meclis Üyeleri Zeynep Tulgar ile Abdullah Siyahkoç üstlendi. Çiftin mutlu anlarına çocukları ve torunları da şahitlik yaptı. Tören sayesinde yıllardır nikahsız yaşayan çiftler de birlikteliklerini resmiyete dökme şansı buldu. Konak Belediyesi tarafından yeni yıl jesti olarak düzenlenen toplu nikah töreni ile çiftler bir ömür birlikte yaşama sözü verdi. Nikah kıydıran çiftler arasında Suriye'den göç etmiş mülteciler de yer aldı. Tören sonrası her evlilik töreninde olduğu gibi çiftler için pasta kesim töreni yapıldı. Toplu nikah töreninde çiftleri ailelerinin yanı sıra sevenleri ve dostlarının da yalnız bırakmadı. Konak Belediyesi tarafından evlenen çiftlere günün anınsa bir çift kahve fincanı hediye edildi.



