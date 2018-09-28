75 yaşında hukuk fakültesine girdi

Haber Ekspres yazarı Şefik Koldaş, 75 yaşında, yıllar önce kazandığı ancak eğitimine devam etmediği hukuk fakültesine bu yıl öğrenci affından yararlanarak geri döndü. Genç arkadaşları ile aynı sıraları paylaşan Koldaş'ın hedefi iyi bir hukukçu olmak

Şefika Bal- Haber Ekspres yazarı Şefik Koldaş, 75 yaşında yıllar önce kazandığı ancak eğitimine devam etmediği hukuk fakültesine bu yıl öğrenci affından yararlanarak yeniden başladı. Torunu yaşındakilerle sınıf arkadaşı olarak okul hayatına geri dönen Koldaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gözde öğrenci olmayı başararak tüm dikkatlari üzerine topladı.

Koldaş, eğitim macerasını şöyle anlattı: 1959 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldum. 1979'da sınava yeniden girerek Hukuk Fakültesi'ni kazandım. O zamanlar şimdi Polis Evi olarak kullanılan Kız Lisesi'nin karşısında Ege Üniversitesi'ne bağlı bir fakültede eğitim görüyorduk. Ancak bina eğitime çok elverişsizdi. Bir de 80 öncesi anarşi dönemiydi. Benim de o zamanlar sınıftakilerden yaşımın büyük olmasından ötürü üzerimde bazı tereddütler olmuştu. Ajan diye hakkımda söylentiler çıkmıştı. Bir iki defa omuz çarpma hareketleriyle karşılaşmıştım, bunu da aileme anlatınca eşim gitmemi istemedi. Binanın da çok kötü olmasıyla ısınamadığım ve sevmediğim bir ortama ben de gitmek istemedim ve bıraktım" dedi.

"Daha önceki aflardan yararlanmadım"

Sınıfa girdiği zaman öğrencilerin onu öğretim üyesi sandığını ve öğrenci olduğunu söylediğinde ilk önce kimsenin inanmadığını belirten Koldaş, 51 ve 42 yaşlarında 2 çocuk babası ayrıca 14 yaşında bir toruna sahip. Kısık Sanayi Sitesi'nde mali işler müdürü olarak uzun yıllar çalışan Koldaş, emekli olunca bir boşluğa düşmüş. Koldaş, "Daha önce çıkan aflardan yararlanmadım çünkü öğrencilerin kontenjanını doldurmak, küçük yaşta bir kardeşimin önünü kapatmak istemedim. O zamarlar tabii ki okullar daha azdı ve kontenjanlar bugünkü kadar fazla değildi. Ama şimdi emekli olup boşluğa düşünce ciddi olarak yeniden bir hevesle okuluma başladım. Ben avukat, savcı, hakim olmak istemiyorum ama buradan mezun olup bir hukukçu olmayı isterim. Ayrıca burası benim yıllar önce okuduğum İstanbul Üniversitesi'ni aratmayacak kadar güzel ve sevimli bir okul. Ulaşımı biraz zor ama toplu taşımada yaşlılık kartım ile gidip geliyorum. Öğrenci İşleri Büro Şefi Ayşe Hanım ve Burcu Hanım bana çok yardımcı oldular. Her işlemimde kolaylık tanıyorlar, bilmediğim şeyler konusunda onlara danışıyorum, hemen çözmeye çalışıyorlar çok yakınlık gösterdiler sağ olsunlar" diye konuştu.