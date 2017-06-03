75 yaşındaki adam, yemek kursu ile hayata tutundu

İzmir'de eşini 2 yıl önce kaybeden 75 yaşındaki Ahmet Nejat Merttürk, yaşama küsmediği gibi, yeni duruma farklı bir yöntemle uyum sağladı, kendi kendini rehabilite etti. İlerlemiş yaşına aldırış etmeyen Merttürk, yemek kursuna gitti, kendisinden küçük yaştaki kadın ve erkeklerle lezzetin sırlarını öğrendikten sonra çocukları ve torunlarına en güzel sofraları hazırlamaya başladı. Merttürk, "İlk duyduklarında çok şaşıran erkekler, sonra takdir ediyor" dedi

İşçi emeklisi Ahmet Nejat Merttürk, 2 oğlunun annesi Gönül Merttük'ü 2 yıl önce kaybetti. Eşinin vefat etmesinden sonra çocuklarının bir süre yalnız bırakmadığı Merttürk, evine bir başına kaldığı zaman, günlük yemek ihtiyacını karşılama ve yeni hayatına alışmakta güçlük çekti. Eşinin rahatsızlığı sırasında zaman zaman onun yönlendirme ve tarif etmesiyle ikisi için yemek yapan Ahmet Nejat Merttürk, ilerleyen yaşına aldırış etmeden önemli bir karar verdi. Aile üyelerinin de desteğini alan Merttürk, Konak Belediyesi'nin açtığı yemek kurslarına kaydını yaptırdı. Kursu düzenleyen belediye yetkilileri evrakları inceledikleri sırada yaşından dolayı şaşırdıkları Merttürk'e destek verdi.



Halk Eğitim Merkezi'nden gelen yemek ve pasta ustası eğitmenler, Merttük ile birlikte kadın ve erkeklerden oluşan kursiyerlere eğitim verdi. Sebze yemeklerinden, ızgaralara, mezelerden yöresel lezzetlere kadar farklı tatları öğrenen Ahmet Nejat Merttürk, yaşama bağlandığı gibi kendisini rehabilite etti. Yemek yapmak artık tutkusu haline gelen Merttürk, bu kez de pasta ve hamur işleri kursuna devam etti. Kendisinden küçük yaştaki onlarca kadın ve erkekle, eğitimini hiç aksatmadan hamurda yoğurdu, merdane ile yufka açtı, birbirinden lezzetli ikramlıklar hazırladı.







EN BÜYÜK SEVİNCİ TORUNLARINA YEMEK YAPMAK

KADIN KURSUYERLERİ KISKANDIRDI

Yaklaşık 7 aydır gittiği kurslarda öğrendikleriyle, artık çocuklarını, torunlarını evine davet eden Merttürk, onlar için görselliği de ön planda olan sofralar hazırladı. En büyük sevincinin torunlarına yemeklerini yedirmek olduğunu söyleyen Ahmet Nejat Merttürk, "Yaptıklarımı çok beğeniyorlar. Gelin ve çocuklarım da beğenerek yiyorlar. Beni başarılı buluyorlar. Izgaralarda, hamur işlerinde başarılıyım. Çocuklarıma da istediklerini yapıyorum. Çok mutlu kalkıyoruz sofradan. Benim için de önemli bir karardı. Eşim öldükten sonra 'Kendim için yemek yapabilir miyim?' diye kursa gitmek istedim. Bu kurslardan öğrendiklerimle, kendimi rehabilite edebildim. Erkek arkadaşlarım önceleri şaşırdı, kendilerinin böyle yapamayacaklarını söyledi ama sonra beni desteklediler" dedi.Yemekteki becerisi, yeteneği ile, kurs arkadaşı kadınları da kıskandıran Ahmet Nejat Merttürk'ü anlatan kursiyerlerden Serpil Karadeniz, "Nejat amca, bizi de önce yaşıyla sonra da yaptığı lezzetli yemeklerle şaşırttı. Burada çok istekli, bizimle birlikte köşede beklemek yerine yemeğin her anına eşlik etmek istiyor" dedi.Kurslarla ilgili bilgi veren Konak Belediyesi Eşrefpaşa Semt Merkezi Müdürü Bahtunur Demirkaya ise, şöyle konuştu:"Nejat amcamız bizim için önemli bir örnek. Kendisi her yaşta bir şeylerin öğrenilebileceğini bizlere gösteriyor. Merkezimizde yemek ve pastacılık kurslarının yanı sıra estetisyenlik, hasta kabul, hasta bakımı, refakatçılık gibi eğitimlerde veriliyor. Toplam 500 kişiye kurs veriyoruz. Bu kurslar sonrasında, Halk Eğitim Merkezlerinden uzmanlar eğitimleri verdikleri için katılanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alıyorlar. Bu da iş bulmalarında önemli bir avantaj. Mesele açılık kursundan sonra aşçı çırağı yada kalfası sertifikaları veriliyor."