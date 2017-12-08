77 yaşındaki kadın, traktörle diyalize gidiyor!

İzmir'in Kiraz ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Hatice Şen, haftada üç gün diyaliz merkezine gitmek için çamurun içinden geçiyor. Hatice nine, yağmurlu günlerde ise hasta nakil aracı gelemediği için, yolu olmayan evinde kalıyor

Hatice Şen, Çömlekçi Mahallesi'nde üç torunu, oğlu ve gelini ile yaşamını sürdürüyor. İki yıl önce diyalize başlayan ve bir süre önce kaburga kemikleri kırıldığı için tamamen yatağa mahkum kalan Hatice nine, yolları olmadığı için yağmurlu havada diyaliz merkezine gidip tedavisine devam edemiyor. Geçen yıl İzmir Valiliği'ne zor koşullarda ulaşarak sorunu anlattıklarını belirten Hatice Şen'in gelini Ümmü Şen, belediye ekiplerinin tarlaların içinden bir yol açtığını, hatta yaklaşık 30 zeytin ağacı kesilip taşınsa da başka bir tarla sahibi izin vermediği için yol yapımının yarım kaldığını söyledi.





Kullandıkları toprak yolun yağmurlu günlerde çayın taşması nedeniyle sular altında kaldığını belirten Şen, "Yağmur yağınca hasta nakil aracının sürücüsü suyun içine girmek istemiyor. Hastamızı almadan gidiyor. Biz de belediye ya da kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz traktörle annemizi taşıyoruz. Bazen de hiç araç bulamadığımız için evde mahsur kalıyoruz" dedi.





Hayvancılık ve tarımsal üretim yaparak geçimlerini sağladıklarını anlatan Şen, "Birkaç ineğimizin sütünü traktöre yükleyip kooperatife götürüyoruz. Çocuklarımdan ikisi okula devam ediyor. Ulaşımın olmaması sadece annemizin tedavisini değil hepimizin yaşamını olumsuz etkiliyor. Yağmur yağmazsa araçlar çayın yanından geçebiliyor ama yağarsa perişanız. Kış geldi ne yapacağız kara kara düşünüyoruz" dedi.