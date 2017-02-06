8 aylık bebek beden dilinizi çok iyi okur

Bornova Belediyesi'nce düzenlenen söyleşide, öğrenci ve Yaşam Koçu Nur Eda Kasap Süslü, anneler ile deneyimlerini paylaştı. Anne ile çocuk arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiğini anlatan Süslü, 'Anne İşi Çözümler' adlı kitabını da imzalayarak Bornova Belediyesi'nin armağanı olarak okurlarına dağıttı

Öğrenci ve Yaşam Koçu Nur Eda Kasap Süslü, Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide Bornovalı anneler ile bir araya geldi. Süslü, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Biz ne söyleriz, çocuğumuz ne anlar?' başlığıyla gerçekleşen söyleşide, anne ile çocuk arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Katılıcımları da dahil ettiği sıradışı anlatım tarzıyla dikkat çeken Öğrenci ve Yaşam Koçu Nur Eda Kasap Süslü, çoğumuz tarafından bilinmeyen dikkat çekici bilgiler verdi. İletişimin yüzde 55'inin beden dili, % 38'inin ses tonu, yüzde 7'sinin ise kelimelerden oluştuğunu ifade eden Nur Eda Kasap Süslü, 'Yapılan araştırmalara göre 0-6 yaş grubu çocuklarda en iyi beden dili okuyucuları 8 aylık bebekler olduğu ortaya çıktı. Bu bilgiyi kesinlikle aklınızdan çıkarmayın' dedi.



Çocuğunuza ciddiye alındığını hissettirin



Dinlenmeyen çocuğun dikkate alınmadığını düşünmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Öğrenci ve Yaşam Koçu Nur Eda Kasap Süslü, ilişkilerin sürekli beslenmesi gerektiğini vurguladı. Annenin; 'Çocuğum beni dinlemez', çocuğun da; 'Annem beni dinlemez' gibi genelleşmiş düşüncelerinin iletişimi olumsuz etkilediğini belirten Süslü, 'Çocuk mutlaka ciddiye alındığını bilmeli' diye konuştu.

Öğrenci ve Yaşam Koçu Nur Eda Kasap Süslü, söyleşinin sonunda kısa bir süre basılan 'Anne İşi Çözümler' kitabını imzaladı ve Bornova Belediyesi'nin armağanı olarak okurlarına dağıttı.







