8. kattan düşen işçi öldü

Torbalı'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'ndeki bir dairede elektrik işlerini yapan 45 yaşındaki Tufan Kiriş, 8'inci kattaki balkondan düştü. Balkonda çalıştığı sırada dengesini yitiren Kiriş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Kiriş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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