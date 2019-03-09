8 Mart Dünya Kadınlar Günü Başarı Ödülü Yorgancılar'ın

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) tarafından geleneksel hale getirilen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Başarı Ödülü'nün bu yılki sahibi, Yorglass Cam Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin oldu.

EGİKAD tarafından her yıl 8 Mart'da verilen ve artık gelenekselleşen başarı ödülünün bu yılki sahibi, başarılı iş kadını Yorglass Cam Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin oldu. EBSO'da yapılan ödül töreninde bir konuşma yapan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, EGİKAD'ın artık gelenekselleşen bu ödülü bu sene Gülfem Yorgancılar Perçin'e vermeyi uygun gördüğünü belirterek, "Önümüzdeki senelerde de bu ödülü vermeye devam ettireceğiz. Bu ödülün bir motivasyon vesilesi olmasını diliyor ve umuyoruz. Gülfem Hanım gibi değerli iş kadınlarını özellikle kendisinden sonra iş kadını yetiştiren kadınları ödüllendirmeyi, görünür kılmayı ve örnek göstermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Hedefim yeni iş kadınları yetiştirmek

Yorglass Cam Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin ise kendisine verilen bu ödülden duyduğu mutluluğu paylaşarak, "Bu ödülü 40 gün önce kaybettiğim babam İsmet Yorgancılar adına alıyorum. Babam olmasaydı ben bu noktada olamazdım, çok emeği var üzerimde. İş kadını olmak Türkiye'de kolay değil, çok zor. Bundan sonra hedefim yeni yeni iş kadınları yetiştirmek, şirketimizde şuan kadın çalışan oranımız yüzde 30. Son üç yıldır bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyorum. Aynı yetkinlikte aynı deneyimde iki kişi geldiğinde kadını tercih ediyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 50'ye ulaştırmak. Tüm EGİKAD ailesine tekrar bu ödül için teşekkür ederim" diye konuştu.