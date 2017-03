8 Mart, hediye verme günü değil

Zeynep Kaya - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesi ile kadının toplum içindeki dertleri üzerinde konuştuk. Yalçınkaya kadın çalışmaları ana bilim dalında da ders veriyor.

8 Mart tarihinin toplumda yanlış algılandığını belirten Yalçınkaya, bugünün anlamını şöyle açıkladı:

'8 Mart, kadınlara çiçek verelim şeklinde algılanıyor. Biz kadınlar 8 Mart'ı çiçeklerle, böceklerle anmak istemiyoruz. 1857'de Amerika'da Newyork'ta kadınlar, bir tekstil fabrikasında daha iyi çalışma ve yaşama koşulları için bir grev yapıyorlar. Bu grev bastırılmaya çalışılırken fabrikada çıkan yangın sonucu 120 kadın emekçi can veriyor. Bu olay kadınları harekete geçiriyor. 8 Mart tarihinin kadın günü olarak anılması öneriliyor. Ardından tekrar 1921'de gündeme geliyor ve ilk anma yapılıyor. 1977 tarihinde ise BM tarafından Kadınlar Günü olarak ilan ediliyor. Süreç içerisinde değişime uğrayarak, hediye verilen bir güne dönüşmüş. Bizler ve bazı feminist kadın örgütlenmeleri, bu tarihin hediye verilen gün olarak görülmesini değil de, kadınlara yönelik şiddetin ve ayrımcılığın, istismarın tartışılmasına vesile olan günler olarak değerlendirilmesini istiyoruz.



8 Mart etkinliklerinde hukuki meseleleri gündeme getirmek amacıyla hukukçularla çalıştıklarını belirten Yalçınkaya, 'Kadınlar hukuki haklarını bilsin istiyoruz. Bu şiddetin failinin erkek olduğunu söylüyoruz, erkek şiddetidir diyoruz. Erkekler bunun farkında ve bilincinde olsunlar. Hepimiz bilinçlenirsek, hepimiz farkında olursak düzelir koşullar. Kadın mücadelesi arttıkça insanlar hem dillerine hem kadına yönelik tavırlarına dikkat etmeye başlayacaklar' diye konuştu.



Kadınlar kendi dilleri ile konuşmalı



Yalçınkaya, kadın erkek eşitliği meselesinin toplumsal cinsiyet meselesi üzerinden de çok yanlış algılanan bir konu olduğunu belirterek, cinsiyet kimlikleri hakkında 'Farklıyız birbirlerimizden ama sadece cinsiyet kimliklerimizle farklı değiliz. Toplumsal cinsiyet kimliklerimizle de farklıyız. Bizim bir seks kimliklerimiz var, bir de toplum içinde göründüğümüz toplumsal cinsiyet kimliklerimiz var. Söz gelimi toplum içerisindeki bir kadının feminist kimliği kadın olmayabilir, erkek gibi durabilir. Çünkü toplum içerisinde erkek gibi davranmak, konuşmak, görünmek kestirme bir yoldur. Çoğu da "Ben zaten erkek gibiydim, erkeklerle oynardım, hiç kadın gibi değildim" der. Oysa kadınların kendi diliyle konuşması, kendilerini keşfetmesi çok önemli. Toplum öyle bir üstünlük atfediyor ki erkeklere, bir şey iyi olduğunda "adam gibi" deniyor örneğin." dedi.



Bayan mı kadın mı?



"Bayan" ve "kadın" ifadelerini de alan Yalçınkaya, 'Bayan diyorlar! "Bayan"ın hiçbir anlamı yok. Türkçede kadının böyle bir tasnifi yok. İki cinsiyet kimliği var; kadın ve erkek. Ya kadın ya erkek dememiz lazım. Bayan dersek daha kibar oluyor sanıyorlar. Kız çocuklarının kadın kimlikleri, oğlan çocuklarının erkek kimlikleri vardır. Önce kendimiz bu cinsiyetçi söylemlerden uzak durarak, dilimizi değiştireceğiz. "Bilim adamı" demeyeceğiz, "bilim insanı" diyeceğiz' diyerek konuştu.

Kadın cinayetlerini de ele alan Yalçınkaya, 2016 yılında 277 kadının, erkek cinayeti şiddetine kurban gittiğini açıkladı. Bu yıl ise ocak, şubat olmak üzere 2 ayda 50'yi aşkın kadının erkek cinayetine kurban gittiğini açıkladı.



Kadınlar haklarını öğremeli



Kadınların incindiği konular arasında aile içi şiddetin fazla olduğunu dile getiren Yalçınkaya, 'Çok mağdur kadın var. Nereye gideceğini bilmeyen, ekonomik güvencesi olmayan kadınlar. Belediyelerin kadın danışma merkezleri, kadınlar için nispi çözümler yaratıyor ama kadın nereye başvuracağını bilmiyor. Kadınların, aile mahkemelerinin, boşanmalarda hiçbir geliri olmayan kadına ücretsiz avukat verdiğinden haberdar edilmesi gerek' diye konuştu. n Zeynep Kaya



İki ayda 67 kadın öldürüldü



İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İzmir Adalet Sarayı önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplandı. Avukat Nuriye Kadan, "2017 yılının ocak ayında 37, şubat ayında ise 30 kadın, erkekler tarafından katledildi. İstanbul ve İzmir'de iki kadın hamileyken öldürüldü. Kadına yönelik şiddetle ve kadın cinayetlerinde her yıl, önceki yıllara oranla ciddi bir artış görülmektedir" dedi.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İzmir Adalet Sarayı C kapısı önünde toplandı. 'Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı birlikte daha güçlüyüz' yazılı tişörtleri giyen kadın avukatlar ellerinde 'Kadına şiddete hayır', 'Erkek adalete hayır', 'Küçük yaşta evliliklere hayır', 'Haklı şiddet yoktur, şiddete hayır' yazılı pankartları taşıdı. İzmir Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan da kadın avukatlara destek için geldi.



2 ayda 67 kadın öldürüldü



İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlusu ve Yönetim Kurulu üyesi Avukat Nuriye Kadan kadın cinayetlerinin arttığını ve işleniş biçimlerinin vahşileştiğini söyleyerek, "Kadınların yaşam tarzına yönelik saldırıların sık sık gündeme geldiği bir dönemden geçiyoruz. 2017 yılının ocak ayında 37, şubat ayında ise 30 kadın, erkekler tarafından katledildi. Bu kadınlar çocuklarıyla beraber ya da çocuklarının gözleri önünde vahşice öldürüldü. Ocak ayında 32 çocuk annesiz kaldı. İstanbul ve İzmir'de iki kadın hamileyken öldürüldü. Ocak ayında öldürülen kadınların yüzde 70'inin silah ve kesici aletle öldürüldüğü tespit edilmiştir. Kadına yönelik şiddetle ve kadın cinayetlerinde her yıl, önceki yıllara oranla ciddi bir artış görülmektedir" diye konuştu.