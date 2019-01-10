8 tekerlekli canavar kış kurtarması için ideal

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının olduğu kesimlerde mahsur kalanların yardımına 8 tekerlekli amfibiyle koşuyor. Ödemiş'te olası bir ihbara karşı hazırlıklı bekleyen araç, ayrıca derin suları ve gölleri de hızlı bir biçimde geçerek zaman tasarrufu sağlıyor.

Burcu Özkan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hem karada hem de suda gidebilen 8 tekerlekli aracı şimdi de karda mahsur kalanların imdadına koşuyor. Karada en zorlu engelleri aşarken gerektiğinde yüksek hızlara ulaşabilen, derin suları ve gölleri yüzerek geçen marifetli amfibi aracı, kışın en soğuk günlerinde Ödemiş'te teyakkuzda bekliyor. Özellikle doğada kaybolanların aranmasında zamana karşı yarış veren arama kurtarma ekipleri, hem karada ve suda hem de karda gidebilen arazi aracıyla hareket kabiliyetlerini artırıyor. 8 tekerlekli ve paletli amfibide olası bir sağlık sorununa karşı sedye de bulunuyor.

Hafif ve güçlü

Moloz, bataklık ve kar da dahil olmak üzere, yumuşak ve zor zeminleri geçmek için özel olarak tasarlanan araç, 8x8 çekerlik ve güçlü fakat hafif yapısı sayesinde düşük yer basıncı ve tutuş sağlıyor. Aracın devrilme olasılığı, geleneksel ATV'lere göre 4 kat daha az ve aynı zamanda diğer araçların ulaşamayacağı yamaç, rampa ve engelleri kolaylıkla geçebiliyor.

Türkiye'ye örnek

Yangın ve doğal afetlere müdahalede olduğu gibi, doğada kaybolan kişilerin aranması ve kurtarılması konusunda da her zaman hazırlıklı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çok az sayıda kurumun sahip olduğu karada ve suda gidebilen arazi aracı, çok yönlü ekipmanları ve deneyimli personeliyle Türkiye'ye örnek oluyor.