82 yıllık kermes. Atatürk'ün talimatıyla başlamıştı

Atatürk’ün önerisiyle 1937 yılında başlayan Türkiye’nin ilk yerel festivali Uluslararası Bergama Kermesi renkli görüntülerle başladı. Kent adeta düğün yerine dönerken, etkinlikleri binlerce Bergamalı coşkuyla takip etti

24 Haziran seçimleri nedeniyle 3-9 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Bergama Kermesi, kaymakamlıkta çelen koyma töreni ve geleneksel Kermes yürüyüşü ile başladı. Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’nda ise Makedonya Kriva Palanka, Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Bergama Kılıç Kalkan Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri beğeni ile izlendi.

HALKIN KERMESİ

Kermes’in açılış konuşmasını yapan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; “Birçok yerde festivaller var şüphesiz. Her kentin festivali kendisi için çok önemli. Ancak biz Bergamalılar birçok alanda olduğu gibi burada da biraz ayrıcalıklıyız. Çünkü kermes bu halkın büyük önderinin bir mirası bize. 1934 yılında Atatürk Bergama’ya gelerek buranın güzellikleriyle tanıştı. Bugün UNESCO tarafından dünyanın evrensel değerlerinden biri olarak tescillenen Bergama’yı gördü. O müthiş öngörüsüyle 82 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu kermesi bize önerdi. Bergamalılar ise bu müthiş öngörüyü bir miras olarak kabullenip, halkın organize ettiği bir etkinliğe dönüştürmüş. Ve çok uzun yıllardan beri Bergama Belediyesi bu işin önderliğini tüm Bergamalılar adına üstlenmiş. Kısacası Bergama Kermesi’nin en önemli özelliklerinden biride halkın kermesi olmasıdır” dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK FESTİVALİ

Başkan Gönenç’in ardından söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise; “9 Eylül’de İzmir, 14 Eylül’de Bergama kurtulacak. Biz İzmir’iz. Türkiye’nin hem kurtuluşunun hem de kuruluşunun kentiyiz. Bugün burada Atatürk’ün emaneti, Cumhuriyet tarihinin ilk festivali Bergama Kermesi’ni gerçekleştiriyoruz. 82 yıllık bu büyük şenliği yaşatan siz Bergamalıları kutluyorum. Burada bulunmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum” dedi.

82 YILLIK BERGAMA KERMESİ TARİHİ

Konuşmaların ardından sevilen sanatçı Fide Köksal’ın ‘İki Yakadan Ezgiler’ adıyla düzenlenen konseri beğeniyle izlendi. Daha sonra Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in önerisiyle gazeteci-yazar Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan ve 82 yıllık Bergama Kermesi’nin anlatıldığı belgesel gösterimi yapıldı. Gösterime katılan Nebil Özgentürk sahnede yaptığı konuşmada; “Bu gece burada inanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir fotoğraf var. Bu şenliğin bence en güzel ismi ‘Cumhuriyet’in İlk Şenliği’. Sağolsun Mustafa Kemal Paşa, iyi ki kermes için talimat vermiş. Kentinizle gurur duymalısınız” dedi. Kermes’in ilk günü yaklaşık 5000 kişinin coşkuyla izlediği Mor ve Ötesi konseriyle sona erdi.