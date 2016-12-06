9 Aralık'ta İzmir'in bu semtlerinde elektrik kesilecek

İzmir'de bazı bölgelerde alt yapı çalışmaları nedeniyle elektirikler kesilecek

İzmir'in bazı ilçelerinde 9 Aralık 2016 tarihinde bakım, onarım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.



Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamada çalışma eğer öngörülen saatten önce biterse elektriğin hemen verileceği belirtildi.



Elektrik kesilecek bölgeler ise şöyle:



09.12.2016 BUCA; Buca Koop. Ve Yıldız Mahallesi Civarı M-2118 Dönüşüm Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; Yaylacık Mahallesi,188-190-186 Sokaklar Ve Civarı K-1155 Yeraltı Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; Yaylacık Mahallesi, Başarı Caddesi,176-180 Sokaklar Ve Civarı K-996 Yeraltı Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



KARŞIYAKA; Dr. Bahriye Üçok Bulvarı,1841/3 ,1841/2 ,1841 Sokaklar Ve Civarı K-907 C-E-K Kolu Ağaç Budama Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; Nebil Susup, Hüseyin Yurttaş Sokaklar Ve Civarı K-3734 B Kolu Ağaç Budama Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; 6341,6353 ,6354 Sokaklar,Caher Dudayev Bulvarı Ve Civarı M-1036 B Kolu Ağaç Budama Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; ÇİĞLİ; 6808 ,6762/3 ,6762 ,6800 Sokaklar Ve Civarı M-1985 A Kolu Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



MENEMEN; Ayvacık ,Bağcılar, Alaniçi ,Çaltı, Karaorman, Beyköy, Göktepe, Cansu, Ksk Koleji, Otistik Okulu Ve Civarı Bakım Çalışması (Ayvacık ENH ) Nedeniyle 08:00-17:30; Seyrek Kanal Yolu Ve Civarı Yeni Tesis Çalışması (Yeni Tr Tesisi) Nedeniyle 08:30-17:30;



KARABAĞLAR; Kavacık Köyü, Konak-Kavacık Asfaltı-10001-10002-10004-10006-10007-10008-10009-10011-10013-10020-10021-10022-10023-10024 Sokaklar Ve Civarı K-1313 Tadilat Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; Barış-Günaltay Mahalleleri ,4519-4538-4677-4686-4687-4688-4689-4690-4759-4762-4763-4765-4767-4768-4770-4771-4791-4792-4794-4795 Sokaklar Ve Civarı K-767 Tadilat Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



KEMALPAŞA; Sütçüler Köyü Bir Bölümü, Teslimoğlu,Stadyum , Çamlı ,Öğretmenler ,Okul Sokaklar, Atatürk Caddesi Ve Civarları TR-2 AG-OG Tesisi Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Y.Kızılca Köyü Tamamı AG-OG Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Sütçüler Köyü Bir Bölümü ,Güneş, Göçmen, Kahyalar ,Konak ,Batı ,Gümüştel, Baltaalanı,Yeşilyurt Sokaklar, Akevler Caddesi Ve Civarları TR-3 AG-OG Tesisi Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; A.Kızılca Köyü Bir Bölümü AG-OG Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Y.Kızılca Köyü, Atatürk Mahallesi,Zıraman Slm Trafoları Ve Özel Trafolu Aboneler Ve Civarları TR-2 AG-OG Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Akalan Köyü Bir Bölümü OG-AG Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; URLA; Torasan Evleri Sitesi, İskele Mahallesi TR-58 Çıkışı Hat Altından Malzeme Geçirme Nedeniyle İzole Edilmesi Nedeniyle 12:00-14:00; Altıntaş Mahallesi, Torasan Mahallesi, İçmeler Mahallesi, Pınardere Mevkii Ve Özel Trafolu Aboneler İçmeler İzsu Ayrıcı Değişimi Nedeniyle 09:00-10:00; İçmeler Mahallesi Ve Özel Trafolu Aboneler İçmeler İzsu Ayrıcı Değişimi Nedeniyle 09:00-17:00; Altıntaş Mahallesi,Torasan Mahallesi,İçmeler Mahallesi, Pınardere Mevkii Ve Özel Trafolu Aboneler İçmeler İzsu Ayrıcı Değişimi Nedeniyle 16:00-17:00; Gülbahçe Mahalesi Köy İçi Mevkii TR-1 İletken Çekimi Nedeniyle 08:30-17:00; Kuşçular Mahallesi, 8034,8034/1,8043 Sokakları Ve Civarı TR-5 Şebeke Çalışması Nedeniyle 08:30-17:00;



SEFERİHİSAR ;Camikebir Mahallesi , Eski İzmir Yolu , 90, 96 Sokak Ve Civarı Tesis Calışması Nedeniyle 09:00-16:00;



ÇEŞME; Ovacık Köyü, Manastır Mevkii, Oğuz Aydemir,Raif Zıhralı, Hidayet Tarımsal, 18 Evler Sitesi,Azmak Tarımsal,Ovacık Azamk, Darcan-2,Darcan-1, Ulusoy Tır Parkı, Ovacık Aktarma, Ovacık Tarımsal Ovacık Azmak Fideri YG Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00 ; Ovacık Köyü Tamamı L-115 AG Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00;



ÖDEMİŞ; Gölcük Mahallesi Kısmen Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00; Fakülte Caddesi Ve Civarı TR-31 Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-14:00; Yeniköy, Demircili, Seyrekli, İlkkurşun, Kayaköy Ve Civarı, Işıkköy, Yeniceköy, Sekiköy, Karadoğan, Yusufdere,Tekbıçaklar,Veliler, Bülbüller, Süleymanlar, Kerpiçli, Kızılca Mahalleleri Ve Civarı Kayaköy İM Bakım Çalışması Nedeniyle 11:00-15:00;



KİRAZ; Altınoluk Mahallesi Müteahhit Çalışması (TR1-2-3-4-5) Nedeniyle 08:30-17:30;



TİRE; Alaylı Mahallesi Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Kurşak Mahallesi Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;



BAYINDIR; Kızılcaova Mahallesi Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar Ag-Og Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Çiftçigediği Mahallesi Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar AG-OG Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Gencer Mevkii Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar TR1-TR2-TR3-TR4-TR5 AG-OG Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Elifli Mahallesi Tamamı AG-OG Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Turan Mahallesi AG-OG Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30