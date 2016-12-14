9 bin TL'lik milli piyango biletini 'sigara dumanı' ile çaldı

İzmir'de, Konak Meydanı'nda satış yapan seyyar Milli Piyango bayisi 40 yaşındaki Fadime Tün'ün 9 bin TL'lik yılbaşı çekilişi bileti, yüzüne sigara dumanı üfleyen bir kişi tarafından çalındı

Konak Meydanı'nda, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 60 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi biletlerini satan bayi Fadime Tün'ün, tam, yarım ve çeyrekten oluşan 500'ü aşkın bileti, ilginç bir şekilde çalındı. Bir çocuk annesi Tün'ün anlatımına göre, yanına gelen orta yaşlı bir erkek, 300 TL'lik çeyrek yılbaşı bileti satın almak istediğini söyledi. Tün'ün biletleri verdiği, ağzında sigara bulunan bu kişi, aldığı parayı tezgahın altındaki dolaba koyan kadının yüzüne duman üfledi. Tün neye uğradığını şaşırırken, bu kişi el çabukluğu ile tezgahın çekmecesindeki 500'ü aşkın bileti çalıp kaçtı. Kısa süre sonra kendine gelen Tün, polise başvurarak şikayetçi oldu.



Yaşadığı o anı anlatan Fadime Tün, "İstediği 300 TL'lik çeyrek bileti kendisine verdim, o sırada aldığım parayı tezgahın altındaki dolaba koydum. Başımı çevirdikten sonra bir anda göz göze geldik. Ağzında bulanan sigaradan yüzüme bir madde üfledi. Neye uğradığımı şaşırdım. Yüzümde uyuşma oldu. O sırada, tezgahımın çekmecesinde bulunan tam, yarım ve çeyrekten oluşan biletleri el çabukluğu ile alıp kaçmış. Aradan 3 - 4 dakika geçmeden kendime geldim. Yüzümü uyuşuk, kendimi hipnoz olmuş gibi hissettim. Kalabalık bir ortamda olmama rağmen hiç kimse bu yaşadığım durumu farkedemedi. Son derece profosyenelce soyuldum" dedi.



BİLETLERİ BORÇLA ALMIŞTIM



Çalınan toplam 9 bin TL tutarındaki yılbaşı biletlerini borç alarak satın aldığını belirten Fadime Tün, eşinin de kendisi gibi bayilik yaptığını ve sara hastası olduğunu söyleyerek, "Elimdeki kalan tüm biletleri satsam bile uğradığım bu zararı karşılamam mümkün değil" diye konuştu.



"O BİLETLERİ SATIN ALMAYIN" UYARISI



İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak da biletleri çalan kişinin yakalanması için polise bildirdiklerini belirterek, "Çaldıkları biletleri başka illerde satacaklar. Biz buna hipnoz yöntemi ile soygun diyoruz. Karşısındaki insanın yüzüne uyuşturucu üfleyip, bir an sersemlemesini sağlayıp, el çabukluğu ile biletleri çalıp kaçıyorlar. Buradan vatandaşları uyarıyorum; üzerinde Fadime Tün damgası olan biletleri satın almasın, durumu polise bildirsinler. Üyemiz yılbaşı biletlerini borçlanarak almış, mağduriyeti büyük. Tüm bilet satan bayilerimiz bu tür kötü niyetli, başkasının emeğini çalan kişilere karşı uyanık olsunlar" dedi.

