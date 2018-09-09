9 Eylül'de tek yürek

İzmir'in kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları yine büyük bir katılım ve coşkuya sahne oluyor. Bu anlamlı günün ilk etkinliği "Zafer Yürüyüşü"ne binlerce İzmirli katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı taşıyan İzmirliler, Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922'de kente girdiği güzergâhı kullanarak Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na dek yürüdü

Kurtuluş Savaşı'nın zafere uzanan son adımı niteliğini taşıyan İzmir'in kurtuluş günü, yine büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikler yıllardır olduğu gibi sabah 09.00'da Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Süheyl Batum, milletvekilleri, belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, her yaştan ve her kesimden binlerce İzmirli katıldı.

350 metrelik bayrak açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan İzmirliler; Türk ordusunun kente girdiği tarihi güzergahı izleyerek Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Marşlar eşliğinde ilerleyen korteje çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Törenler tüm gün sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gün boyu sürecek 9 Eylül kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda saat 11.15'ten itibaren konser ve gösteriler gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, burada İzmirlilere hitap edecek. Saat 17.00'de Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasındaki yürüyüşünden sonra İzmir semaları, saat 17.30'dan itibaren önce Solo Türk ardından da Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterilerine sahne olacak.

Saatler 20.30'u gösterdiğinde, İzmir'deki coşku doruğa çıkacak. İzmir Büyükşehir Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edecek Fener Alayı, marşlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na kadar ilerleyecek. Saat 21.00'den itibaren ise Haluk Levent ve Olten Filarmoni Orkestrası sahne alacak. Gece, İzmir Marşı eşliğinde lazer ve ışık gösterileriyle devam edecek.





Duygu dolu anlar...

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda temsili bayrak töreni de yapıldı. Törende, İzmir'in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri Vilayet önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin'i temsil eden bir asker Hükümet Konağı'na Türk bayrağını çekti.

9 Eylül törenleri kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlenen bayrak törenine Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da katıldı. Burada süvari birlikleri tarafından temsili olarak İzmir'in kurtarılması canlandırıldı. Yüzbaşı Şerafettin'i canlandıran asker tarafından bayrağımız İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilirken duygulu anlar yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 9 Eylül tören konuşması;

Ne güzeldir bugün İzmir'de olmak!

Kan ve gözyaşı imtihanından "yüz akı ve onurla" çıkıp bağımsızlığımızı tüm dünyaya haykırdığımız o şanlı, o destan, o kahramanlık gününün 96. yıldönümünde bu coşkuyu, bu onuru, bu gururu bizimle paylaşmak..

Ne güzeldir bugün İzmir'de olmak!



Sayın Valim,

Sayın Ege Ordusu ve Garnizon Komutanım,

Sayın Milletvekillerim, Belediye Başkanlarım,

Ve Atatürk ilkelerini yaşamayı ve yaşatmayı kutsal bir sorumluluk olarak bilen

Sevgili İzmirliler, Sevgili Hemşehrilerim,

Ne mutlu bize ki; İzmir tarih yazdı, tarih de İzmir'i..

1213 günlük işgalin sonlandırıldığı; Anadolu'nun düşman zulmünden, süngüsünden, dipçiğinden kurtarıldığı o günün üzerinden neredeyse koca bir asır geçti.

Ama biz o kurtuluş heyecanını hep "ilk günkü gibi" hissettik.

Her 9 Eylül sabahına umutla uyandık.

Tıpkı bu sabah gibi..

Bugün İzmir'in bayramı..

9 Eylül'ü sıradan bir gün olmaktan çıkaran, yalnızca kentimizdeki işgalin sonlandırılması değil.

İzmir'in kurtuluşu, aynı zamanda Türkiye'nin kurtuluşu; özgürlüğümüzün dosta düşmana ilanıdır.

İzmir, bağımsızlık yolundaki direniş destanımızın simge kentidir.

Bizim için İzmirli olmak ve İzmir'de yaşamak çok özel bir anlam taşır.

Biliriz ki, bir ülkeyi sevmek, önce yaşadığı kenti sevmekle başlar.

İzmir'i sevmek, Türkiye'yi sevmektir.



İzmir'imizle övünür, tarihin ve coğrafyanın bizlere armağanı olan kentimizin üstüne titreriz.

Bize emanet edilmiş şehrimizi, gelecek kuşaklara, "içinde yaşamaktan mutlu olacakları" bir kent olarak bırakmayı; tarihi, ahlaki ve vicdani bir ödev olarak görürüz.

"İzmirlilik" sözde bir kavram değil, tüm değerleriyle bir kentlilik ve yurtseverlik göstergesidir.

Onun için, daima geçmişimizi hatırlayarak ama orada çakılıp kalmadan;

birlik ve beraberliğimizi her türlü değerin üzerinde tutarak;

bilimle, kültürle, eğitimle ve sanatla örnek bir toplum haline gelmek zorunda olduğumuzu asla unutmayız.

Yerelde kalkınmayı kendi kaynaklarımızla gerçekleştirebilecek güçte olduğumuzu iyi biliriz.

Birbirimize inanır, güveniriz.



Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti İzmir olarak, O'nun bize çizdiği bu rota doğrultusunda, yarınlara güvenle ve coşkuyla yürüyoruz.



Bugünleri bize bahşeden, başta ulu önderimiz olmak üzere, bu vatan uğruna savaşan cesur ve onurlu şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla, minnetle eğiliyoruz.

9 Eylül'ümüz kutlu olsun.

Yaşasın İzmir;

Yaşasın demokratik, çağdaş ve laik cumhuriyetimiz, Yaşasın Türkiye'miz...